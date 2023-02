Lyt til artiklen

Det kan være svært at få alle ender til at mødes, når priserne stiger og stiger og stiger.

Det måtte omkring 2,3 millioner britiske husstande sande i sidste måned, hvor de missede en væsentlig betaling.

Det fremgår af en undersøgelse fra forbrugerovervågeren Which?, skriver Sky News.

Dog hører det med til historien, som det ofte er i januar, at folk misser en væsentlig betaling, som dækker over blandt andet realkreditlån, husleje og andre lån.

En meningsmåling foretaget blandt omkring 2.000 personer viser desuden, at næsten 59 procent foretog mindst én økonomisk justering i løbet af januar, hvilket eksempelvis kunne være at sælge ejendele, tage fra opsparingen eller skære ned for det essentielle forbrug for at dække deres udgifter.

Det er dog et fald fra september, hvor det tal toppede på 65 procent, skriver det britiske medie.

Set over det seneste år har der været en stigning blandt husstande, der skærer ned på deres boligudgifter, deres medicin og/eller dagligvarer for at få tingene til at hænge sammen.

Det tal er gået fra 27 procent til 38 procent, lyder det.