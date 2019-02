I 2018 sikrede Holland knap 2000 job fra Storbritannien på grund af brexitusikkerheder.

Et brugt ordsprog siger, at intet er så galt, at det ikke er godt for noget.

Og det passer meget godt på det hollandske erhvervsliv, der lige som så mange andre står over for store omvæltninger, hvis Storbritannien den 29. marts siger farvel til EU uden en aftale.

For selv om Holland er et af de europæiske lande, der vil blive ramt hårdest, er det samtidig et land, der kan snuppe mange forretninger fra Storbritannien.

De hollandske myndigheder var tidligere på måneden ude at sige, at man har i 2018 lokkede 42 virksomheder over Nordsøen, og at man er i kontakt med yderligere 250, som overvejer at rykke forretningerne til Holland.

Det har indtil videre sikret 1923 flere arbejdspladser.

Der er flere årsager til, at det netop er Holland, som der bliver kigget til.

- Det er et attraktivt land at lokalisere sig i, og de har allerede været ret succesfulde med at tiltrække virksomheder fra Storbritannien, siger Bjarke Møller, der er direktør i Tænketanken Europa, og tilføjer:

- De har en lav selskabsskat, de er dygtige til sprog, det er let at få attraktiv arbejdskraft, og så er det et kerneland i eurozonen, siger han.

Bjarke Møller understreger dog, at Holland - sammen med Irland - er det land, der vil blive hårdest ramt af brexit på eksempelvis eksportområdet.

/ritzau/