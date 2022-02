Det forlyder nu, at russiske styrker har indtaget den ukrainske by Tjernobyl.

Byen er kendt for atomulykken lørdag 26. april 1986.

Ifølge Reuters er atomkraftværket allerede indtaget af russiske styrker, der har kæmpet mod ukrainske sikkerhedsstyrker.



Det oplyser en rådgiver ved den ukrainske præsidents kontor.



»Tilstanden af det tidligere Tjernobyl-atomkraftværk, indeslutning og lagerfaciliteter for atomaffald er ukendt,« sagde Mykhailo Podoliak, rådgiver for lederen af præsidentens kontor ifølge Reuters.

Kampene i området kan være potentielt farlige.

»Den virkelige frygt, det er jo, hvis den indkapslede reaktor bliver beskadiget. Det kan få fuldstændig uoverskuelige konsekvenser, hvis det bliver tilfældet. Det er selvfølgelig ikke i nogens interesse,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der er til stede i Ukraine.

Flere internationale medier skriver lige nu, at der har været hårde kampe i den forladte by.

Den ukrainske hær har regelmæssigt afholdt militærøvelser i byen for at sikre forsvaret af bygningerne, og her har man ifølge Jakob Illeborg stor fokus på, at der ikke bliver rodet for meget i jorden, da det kan hvirvle gammelt atomaffald op.

»Det sker forhåbentlig ikke. Men det viser, hvor hensynsløst Putins angreb det er. Han går simpelthen igennem Tjernobyl,« siger Jakob Illeborg.

En sikkerhedsrådgiver til den ukrainske regering har bekræftet kampene i området.

»Hvis lagerbygninger bliver ødelagt kan en sky med radioaktivtstof blive spredt over Ukraine, Belarus og Europa,« siger Anton Gerashcchenko om risikoen ved at bruge artilleri mod byen.

Den normalt aflukkede by ligger omkring 100 kilometer fra Kiev. Dermed står de russiske tropper torsdag aften tæt på den ukrainske hovedstad.

Men faktisk er Putins militær endnu tættere på. For mod vest er det lykkedes at indtage lufthavnen i Antonov, der kun ligger 60 kilometer fra Kiev.