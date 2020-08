Mindst 20 mennesker meldes såret under konfrontation mellem militsfolk og politi i byen Jalalabad.

Mindst tre bomber er eksploderet foran et fængsel i byen Jalalabad i det østlige Afghanistan.

Gerningsmændene har indtaget positioner nær fængslet, og der er hårde kampe i gang mellem militsfolkene og det afghanske politi.

Det oplyser et medlem af det lokale provinsråd, Sohrab Qaderi, søndag aften.

Den første eksplosion var en meget stor bilbombe. Den blev fulgt af mindst to mindre bombebrag.

- Mindst 20 mennesker er såret under de igangværende kampe, siger Qaderi.

Ingen af de kendte militante grupper i Afghanistan har umiddelbart taget skylden for angrebet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Taliban afvist at have noget at gøre med angrebet.

Det sker på den sidste dag i den muslimske højtid eid al-adha, hvor der for en sjælden gangs skyld har været en våbenhvile mellem Taliban og den afghanske regering.

/ritzau/Reuters