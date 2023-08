TV 2 er tilbage i Rusland, hvorfra en journalist og en fotograf nu rapporterer.

Men det er langt fra alle, der bryder sig om den beslutning.

Lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen og den tidligere TV 2-nyhedsvært, Per Christiansen, er begge ude med kritik af tv-stationen.

For går TV 2 dermed Putins ærinde?

På det sociale medie X skriver Claus Mathiesen:

»Jeg tror, at grunden til, at TV 2 har fået lov til at rapportere fra Rusland er, at Rusland nu føler sig sikker på ikke at tabe krigen i Ukraine. Man har bidt sig godt fast og fået stabiliseret økonomi og mere kontrol over informationen. Det bør bekymre i forhold til Ukraine.«

TV 2 er tilbage i Moskva, hvor tv-stationen, efter eget udsagn, kan tale med hvem, man vil og rejse hvorhen, man ønsker. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere TV 2 er tilbage i Moskva, hvor tv-stationen, efter eget udsagn, kan tale med hvem, man vil og rejse hvorhen, man ønsker. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix

Til B.T. siger Jakob Vissing, der er udlandsredaktør på TV 2:

»Claus Mathiesens teori om, hvorfor vi har fået lov til at komme ind i Rusland kan være lige så god som alle andres.«

Men bliver TV 2 i virkeligheden brugt i russernes spin?

»Der er ingen tvivl om, at et land som Rusland godt kan se en fordel i, at vi kommer og dækker dem. Derfor er det også vigtigt, at man altid er superkritisk, når man arbejder i ufrie lande,« siger Jakob Vissing.

Også selvom I risikerer at blive smidt ud igen?

»Vi kan jo ikke vide, hvor de trækker grænsen. Vi har fået en mulighed, og den vil vi udnytte,« siger redaktøren.



Hvad skal der til, før I selv vælger at rejse hjem igen?

»Sikkerheden hos vores udsendte skal være i fare, eller hvis vi bliver udsat for egentlig censur. Der har ikke været nogle indgreb i vores journalistik i den uge, vi har været der nu. Men det må jo komme an på en prøve. Vi synes, at det er vigtigt at være i Rusland, så vi med egne øjne kan supplere alle de andre nyhedskilder, vi har.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra lektor Claus Mathiesen.

På Facebook går også den tidligere TV 2-nyhedsvært, Per Christiansen, i den grad til angreb på sin tidligere arbejdsgiver.

Han skriver blandt andet:

'TV 2 Nyhederne går med sin halleluja journalistik Putins ærinde. Jeg væmmes!'

Og han spørger:

'Kære Nyhederne, har I glemt, at I opererer i et diktatur. I Rusland er alle kritiske medier forbudt. Folk, der har en anden mening end Kreml, falder ud af vinduer fra stor højde, selv når de opholder sig i andre lande.'

Den tidligere vært på TV 2 Nyhederne Per Christiansen langer ud efter sin gamle arbejdsgivers beslutning om at sende en journalist og en fotograf til Rusland. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere vært på TV 2 Nyhederne Per Christiansen langer ud efter sin gamle arbejdsgivers beslutning om at sende en journalist og en fotograf til Rusland. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Jakob Vissing mener bestemt ikke, at man har glemt, at man er rejst ind i et diktatur.

»Det har vi selvfølgelig ikke. Vi har gjort meget ud af at fortælle, at det er noget helt andet at rapportere fra Rusland, men vi har ikke modtaget nogle restriktioner om, hvem vi må tale med, eller hvor vi må tage hen. Og så må vi se, om det bliver ved med at være sådan,« siger Vissing.

B.T. har været i kontakt med Per Christiansen, der ikke ønsker at uddybe sin kritik.

TV 2 har foreløbigt fået lov til at opholde sig i Rusland i et par uger, men de udsendte har ikke fået noget egentligt visum.