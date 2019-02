For bare tre år siden var Ivanka Trump stadig én af klodens mest beundrede kvinder - En rollemodel. Nu er alting anderledes.

Før hendes far overtog top-jobbet i Det Hvide Hus, var Ivanka Trump ikke alene kendt for sit modelarbejde. Som selvstændig og succesfuld modedesigner inspirerede præsidentens ældste datter også kvindelige entreprenører over hele verden.

Men efter Ivanka fik fast job som præsident Trumps personlige rådgiver, kunne USAs nye 'førstedatter' nu sættes direkte i forbindelse med regeringens politik - på både godt og ondt.

»Ivanka kunne nu have holdt fast ved sine egne mere liberale og moderne principper. Istedet valgte hun at tie stille og blive til præsidetens smukke nikkedukke.«

Sådan skriver den britiske klummeskribent hos avisen The Guardian, Arwa Mahdawi.

Og ifølge Emily Jane Fox', der har skrevet bogen 'Born Trump: Inside America's First Family', kom vendepunkte for alvor sidste år, da Donald Trumps regering blev anklaget for umenneskelig behandling af de mellemamerikanske familier, der forsøgte at søge asyl ved USAs sydlige grænse.

»Mens asylfamiliernes små-børn med Trumps velsignelse således blev fjernet fra forældrene og placeret i 'baby-fængsler', smilede Ivanka Trump ubekymret til fotografen og fyldte sin Instagram-hjemmeside med harmoniske billeder af sig selv og sine egne rundkindede børn.

Og Ivankas billedskønne image krakelerede yderligere, da præsidentens 37-årige datter i sidste uge deltog i en fredskonference i München.

Her blev Ivanka Trump som præsidentens specielle rådgiver ved flere møder mødt med lammende tavshed og nedadvendte blikke. Og da den tyske kansler Angela Merkel i en tale kritiserede Donald Trumps internationale finanspolitik, der nu truer med at ramme den tyske bilindustri, vendte Ivanka demonstrativt mundvigene nedad, mens hun med et hidsigt snuptag fjernede sine hovedtelefoner, hvori Merkels tale blev oversat til engelsk.

»Hvad laver en amerikansk taskedesigner egentlig til en international fredskonference, bemærkede to uidentificerede politiske repræsentanter ifølge avisen The Guardian til hinanden.« (Ivanka Trump har tidligere haft succes som designer)

Og ifølge CNN er de to ikke alene.

Mens førstedame Melania Trumps popularitet således er steget siden ægtemandens indsættelse, så er Ivankas popularitet styrktdykket. Og i dag har kun 28 procent af adspurgte CNN-seere et 'positivt indtryk' af Ivanka Trump.

»Ivanka er efter min mening den værste i hele Trump-klanen. Hun er en omvandrende papfirgur en kliché,« skriver The Guardians Arwa Mahdawi. Og meget tyder på, at den amerikanske koncept-kunstner Jennifer Rubell er enig.

Ved en stor kunstudstilling i Washington D.C. portrætteres Ivanka Trump således lige nu som noget, der mest af alt minder om faderens stuepige.

Iført balkjole og tårnhøje hæle støvsuger en Ivanka Trump-lignende maniquin-dukke således de brødkrummer, som publikum smider foran det værk, som den kvindelige kunstner kalder 'Ivanka Vacuumin'.

Ifølge avisen The Washington Post blev præsidentens ældste datter dødeligt fornærmet over det provokerende 'kunstværk', som hun angiveligt kalder 'mandschauvinistisk'.

Og reaktionen var ikke meget mere forstående, da selveste Scarlett Johansson sidste år, spillede rollen som Ivanka Trump i det populære ugentlige TV-komedieprogram 'Saturday Night Live' (SNL).

I en reklame for den opdigtede parfume 'Complicit' (medskyldig) spankulerede Scarletts SNL-version af den tilsyneladende upåvirkede præsidentdatter rundt i guldlamékjole, mens en overdrevet sexet speakerstemme hviskede: 'Ivanka er ... complicit' - en vognstang-fin hentydning til Ivankas medansvar i det, politiske modstandere ser, som Præsident Trumps 'forbrydelser'

»Jeg forstår simpelthen ikke vittigheden. Og samtidig er det dybt sårende,« sagde Ivanka Trump ifølge bladet Vanity Fair, da hun så Scarlett Johanssons parodi. Og således styrkede Ivanka ifølge MSNBC-journalist Rachel Meadow blot sit image som 'forkælet rigmandsdatter uden af trit med virkeligheden'.

Og til Ivanka Trumps forsvar har hun trods familiens ufattelige rigdom ikke haft verdens letteste barn- og ungdom.

Da Ivanka var bare ni år gammel, ryddede samtlige New York-aviser således forsiden for at afsløre faderen Donald Trumps utroskab og siden påståede hustruvold.

Og ifølge bogen 'Born Trump: Inside America's First Family' var det følgende år som et helvede for den i forvejen usikre Ivanka Trump.

Efter skilsmissen fra Ivana Trump, afskar familiens ældste søn Donald Jr. helt kontakten til sin far. Ivanka, der altid er blevet bekrevet som 'fars pige', veg tilgengæld ikke fra seniors side.

Og hendes selvopfattelse blev ifølge forfatter Emily Jane Fox yderligere udfordret, da faderen i sladderpressen begyndte at tale om sin unge datters bryster og 'lækre krop'. Og i et interview med da tidens mest populære radiovært Howard Stern bekendtgjorde:

»Hvis Ivanka ikke var min datter, ville jeg sikkert date hende.«

»Med sådan en far kan det være svært at blive helt normal,« bemærker den amerikanske tv-vært og forfatter Chelsea Handler.

IVANKAS BLÅ BOG:

Født: I New York 30. oktober 1981

Fulde navn: Ivana Marie Trump

Kælenavn: Ivanka (diminutiv version af Ivana)

Forældre: Donald og Ivana Trump

Søskende: Tre

Børn: Tre

Ægtemand: Jared Kuchner (gift i 2009)

Forhenværende job: Taske- og tøjdesigner

Nuværende job: Rådgiver til sin far, Præsident Donald Trump.