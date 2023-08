Mr. Beast er en af verdens absolut mest populære youtubere.

Han har 117 millioner følgere på Youtube, og de fleste af hans videoer bliver set af flere hundrede millioner.

Han er især kendt for at smide millioner af kroner af sted til tilfældige mennesker og gøre dem glade - men lige nu vælter kritikken ned flere steder på internettet.

I en ny video med titlen 'Every Country On Earth Fights For $250,000!' er der nemlig et verdenskort i forbindelse med en turnering mellem samtlige af verdens lande.

Et verdenskort, der pisser folk af.

Først er der en mindre fejl, hvor landet Georgien har fået den amerikanske delstat Georgias flag.

Og så er der grænseopdelingen mellem Rusland og Ukraine.

Af kortet fremgår Krim-halvøen, som Rusland ulovligt annekterede i 2014, som en del af Rusland.

We're big fans of @MrBeast, but it's disappointing to see a gross oversight in his recent video, displaying Ukraine's territory without Crimea. Truth matters, and we believe he can do better. We would greatly appreciate it if this error were corrected. pic.twitter.com/O24onGFZ7c — UNITED24media (@United24media) August 19, 2023

»Det er skuffende at se en grov forglemmelse i hans seneste video, hvor han viser Ukraines territorium uden Krim. Sandheden betyder noget, og vi mener, at han kan gøre det bedre. Vi ville sætte stor pris på, hvis denne fejl blev rettet,« skriver den ukrainske X-profil United24media, for eksempel.

På Reddit er der oprettet en længere på tråd på et underforum kaldet 'Ukraine'. Her skriver en:

»Han tænker kun på penge. Jeg forstår ikke, hvorfor folk ser det.«

Andre pointerer, at de næppe tror, det er ham selv, der har lavet fejlen, men derimod personen, der redigerer hans videoer.

Igor Latjenko, en stor, ukrainsk internetpersonlighed under krigen, er ikke tilfreds over, at Rusland overhovedet er inviteret til konkurrencen

»[...] Desuden har du inviteret en russer til dit show for at repræsentere Rusland, mens globale sportsofficials i det mindste får dem til at deltage under et neutralt flag,« skriver han blandt andet i et længere opslag på X.