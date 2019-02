USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil under et besøg i Ungarn mandag udtrykke bekymring over udvikling.

Menneskerettighedsgruppen Freedom House siger i en ny rapport, at Ungarn ikke længere er et frit land. Kritikken bunder i indgreb foretaget af premierminister Viktor Orbán og hans nationalistiske parti, Fidesz.

- Fortsatte angreb på medier og demokratiet betyder, at Ungarn i dag kun er delvist frit. Angrebene påvirker medier, religiøse grupper, akademikere. private organisationer, retssystemet og den private sektor, hedder det i den årlige rapport "Freedom in the World 2019" fra Freedom House.

I årene efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev Ungarn hyldet som en succeshistorie. Men efter Orbáns magtovertagelse i 2010 er det gået tilbage, og Ungarn er kommet på kollisionskurs med det øvrige EU, skriver Freedom House.

- Orbán har stået i spidsen for et af de mest dramatiske tilbageslag nogensinde i de rapporter, som Freedom House har udarbejdet om udviklingen i EU, skriver menneskerettighedsgruppen.

Orbán og hans parti kritiseres for at undertrykke kritiske røster i medierne og i civilsamfundet.

Orbán holder senere søndag sin årlige tale om rigets tilstand. Tusindvis af demonstranter ventes at aktionere i byens centrum.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor USA's udenrigsministerium har stigende fokus på russisk og kinesisk indflydelse i to af EU's mest opsætsige medlemslande i Østeuropa: Ungarn og Polen.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, kommer mandag til Ungarn forud for besøg i Slovakiet og Polen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Navnligt udviklingen i Ungarn vækker bekymringer i det øvrige EU og i Washington. Orbán står for en stærk centralmagt og begrænset politisk frihed. Han har et særligt forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin, trods vestlig bekymring over udviklingen i Ukraine.

En amerikansk embedsmand siger, at Pompeo i Budapest blandt andet vil udtrykke bekymring over Orbáns opbakning til en russisk-støttet TurkStream gasrørledning.

USA er også utilfreds med Moskvas finansiering af et atomkraftværk i Ungarn og med ungarernes accept af at lade det kinesiske Huawei udvikle landets 5G-mobilnetværk.

USA anklager Huawei for virksomhedsspionage og bedrageri.

I 2018 blev Orbán og hans parti Fidesz genvalgt med godt to tredjedele af stemmerne i parlamentet.

/ritzau/