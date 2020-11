Bob Bauer er nådesløs i sin karakteristik af Donald Trump og hans advokater.

»Det er tydeligt for alle undtagen Donald Trump, Rudy Giuliani og Jenna Ellis, at valget er ovre, og at Joe Biden vandt overbevisende,« siger han.

Som juridisk rådgiver for Biden-kampagnen udtaler Bob Bauer sig ifølge NBC efter, at Pennsylvania officielt har verificeret netop Joe Biden som vinder af staten i præsidentvalget.

Altså på trods af at den siddende præsident har forsøgt sig med adskillige søgsmål for at omstøde resultatet. Men hver gang er de blev afvist i retten.

Trump-advokaterne Jenna Ellis og Rudy Giuliani. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Trump-advokaterne Jenna Ellis og Rudy Giuliani. Foto: JONATHAN ERNST

»Trump har gjort alt, hvad han kunne for at fjerne stemmer og stoppe resultatet i Pennsylvania, inklusive 15 mislykkede søgsmål. Og for nylig resulterede det i et af de mest pinlige øjeblikke nogensinde i en retssal, da dommeren mente, at der ingen beviser var for deres påstande,« siger Bob Bauer.

Der er en del symbolik i, at Pennsylvania nu har godkendt Joe Biden som vinder af præsidentvalget – det var på grund af prognoserne i lige præcis dén stat, at de amerikanske tv-selskaber på stribe udråbte Joe Biden som vinder for to en halv uge siden.

Det endegyldige i staten resultat blev 3.458.229 stemmer til Biden og 3.377.674 stemmer til Trump. Altså en forskel på lige over 80.000 stemmer.

Siden har Trump-lejren forsøgt sig med søgsmål i også adskillige andre stater, men nu er de verificerede resultater altså begyndte at tikke ind. I overensstemmelse med resultaterne fra valget 3. november. Og også fra de stater, hvor der var tæt løb mellem parterne.

»Det lykkedes ikke for Trump i Penssylvania, og det vil heller ikke lykkes andre steder. Trump søgsmål vil fortsat fejle, ligesom de har gjort i mere end 30 tilfælde siden valget. Staterne vil blive ved med at verificere deres resultater, og Joe Biden vil blive indsat som præsident 20. januar 2021,« siger Bob Bauer.

Alle stater skal certificere valget inden 14. december.