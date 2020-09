Nattens debat mellem republikanernes Donald Trump og demokraternes Joe Biden var mildest talt en uskøn affære.

Igen og igen måtte moderator Chris Wallace træde ind og nærmest skælde – specielt præsident Donald Trump – ud.

Det får USA-ekspert og chefredaktør hos POV International Annegrethe Rasmussen til at kalde det hele for 'ren børnehave'.

Igen og igen afbrød de to kandidater hinanden. Hovedsageligt Donald Trump afbrød.

Det førte blandt andet til følgende udveksling mellem Chris Wallace og præsident Trump:

»Den her debat bliver meget bedre, hvis vi ikke afbryder hinanden hele tiden. Det gælder specielt dig, hr,« sagde Wallace til Trump.

»Han afbryder også,« sagde Trump.

»Det er mest dig, der afbryder,« svarede Wallace.

Ren børnehave.

Og det blev igen og igen understreget, at de to kandidater ikke kunne lide hinanden eller ville lade den anden tale.

Biden kaldte blandt andet Trump for et 'fjols', en 'klovn' og den 'værste præsident i USA's historie', mens Donald Trump kaldte Joe Biden for 'dum'.

Også på den anden side af Atlanten blev der lagt mærke til de mange afbrydelser. Blandt andet skrev MSNBC-værten Joe Scarborough på Twitter, at debatten var en 'skændsel'.

»Det her er en skændsel. Et lavpunkt i amerikansk debathistorie. Der er ingen grund til, ikke én, at Joe Biden skulle deltage i endnu en debat,« skrev Scarborough.

Og efterfølgende var dommen også hård i USA, lyder det fra Annegrethe Rasmussen, der har set CNN, NBC og MSNBC samtidig.

»'Den mest kaotiske præsidentdebat nogensinde', er vurderingen på CNN. Dette var ikke en debat – det var 'a hot mess in a dumpster fire', siger Jake Tapper fra CNN,« forklarer hun og uddyber:

»På NBC siger kommentatorerne, at dette rejser spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet kan have præsidentdebatterne i fremtiden.«

Og det hele bliver ikke pænere, hvis man så dommen på den liberale kanal MSNBC.

»Vi håber virkelig, at resten af verden ikke så med, for dette var en sørgelig omgang og pinligt for hele Amerika,« lyder dommen.

En af de ting, som mange eksperter på forhånd havde sagt, var et fokuspunkt, var Joe Bidens performance.

I måneder har Donald Trump og præsidentens kampagne forsøgt at male et billede af Biden som en gammel, senil mand.

Overordnet set fremstod Joe Biden dog som rimelig fattet. Også selvom han konstant blev angrebet og afbrudt af Donald Trump, mener Annegrethe Rasmussen.

»Læg mærke til, at Biden ikke tøver. Han stammer en smule, som han altid har gjort, men han taler på ingen måde som nogen 'senil' eller 'dement' person. Og det er nok noget, som trumpisterne sidder og venter på...« forklarer hun.

Mod slutningen var der dog tegn på træthed efter en lang debat fra Bidens side, mener USA-eksperten, som sagde følgende i B.T.s liveblog mod slutningen:

»Ok – så er der 10 minutter tilbage, og nu kan man godt mærke, at Biden er ældre end Trump. Hans argumenter er mindre klare, mens Trump bliver mere og mere aggressiv.«

Men spørger man eksperterne på USA's største nyhedskanal, ABC, så er den store taber klar:

»'Demokratiet tabte i nat', siger de ovre på USA's største tv-kanal, ABC,« forklarer Annegrethe Rasmussen.