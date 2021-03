Britisk vaccinechef i sønderlemmende kritik af Danmarks og andre EU-landes vaccinehåndtering over for B.T.

»Europæiske regeringer har unødvendigt udsat egne befolkninger for en fare, som de kan komme til at fortryde,« siger Storbritanniens tidligere vaccinechef, professor David Salisbury.

Tyskland blev torsdag den seneste EU-nation til at gennemføre en dramatisk kovending i forhold til den meget udskældte AstraZeneca-vaccine.

»Tysklands vaccinekommission, hvis råd vi gerne følger, har nu godkendt AstraZeneca-vaccinen til alle aldersgrupper,« sagde Angela Merkel på et pressemøde.

Det er ikke mere end en uge siden, at Merkel sagde, at hun ikke ville tage AstraZeneca-vaccinen, fordi hun er 66 år. Der ligger mere end en million ubrugte AstraZeneca-vacciner og samler støv i Tyskland og mange flere rundt om i Europa, fordi europæiske ledere uden belæg har undergravet tiltroen til vaccinen.

»Jeg frygter, at kovendingerne fra europæiske ledere i forhold til Oxford-vaccinen (AstraZeneca) kommer for sent, og at det kan blive meget vanskeligt at genskabe tilliden til den livsvigtige vaccine,« siger David Salisbury.

Danmark, Frankrig, Tyskland og Sverige var bare nogle af de EU-lande, der på nationalt plan gik imod EUs vaccineagentur EMA og det britiske MHRAs anbefalinger. Begge godkendte vaccinen til brug i alle aldersgrupper.

Sundhedsstyrelsen nedrundede beslutningen med, at de ikke kunne godkende brugen af vaccinen, fordi der ikke var nok data tilgængeligt til godkendelsen. Det er delvist rigtigt, men førende britiske videnskabsfolk har hele tiden understreget, at sandsynligheden for, at AstraZeneca ville virke dårligere på ældre, var minimal.

»Læg mærke til, at hverken det europæiske eller det britiske agentur lagde en aldersrestriktion på. Det gjorde landene selv, og det er dem, der er ansvarlige for den risiko, som deres beslutning udsatte deres borgere for,« siger professor Salisbury til B.T.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har kaldt AstraZeneca-vaccinen for »mere eller mindre ubrugelig«, før Frankrig selv forleden lavede en kovending og godkendte vaccinen.

Den britiske vaccineekspert har mere end svært ved at forstå det besynderlige forløb i Europa, der startede med, at den tyske avis Handelsblatt beskyldte vaccinen for kun at være otte procent effektiv på ældre.

Handelsblatt brugte en anonym kilde, men selvom de ikke kunne føre bevis for deres påstand, nægtede de at trække historien tilbage. Og som ringe i vandet spredte der sig en anti-AstraZeneca-holdning i Europa.

Befolkningen i mange europæiske lande nægtede følgelig at tage den tilbudte vaccine, og det skete vel at mærke på et tidspunkt, hvor EUs ledere udmærket vidste, at vi i den grad var i vaccine-bekneb.

»Havde man truffet dette valg på et tidspunkt, hvor der var masser af vacciner i omløb, så havde det bare været spørgsmål om præference. Men at man træffer dette valg uden nok alternative vacciner, det er at udsætte befolkningen for unødig fare,« siger David Salisbury.

Flere EU-lande er nu på vej mod endnu en covid-19-bølge, mens smitten i Storbritannien, hvor man hele tiden har givet både unge som gamle AstraZeneca-vaccinen, rasler ned. Storbritannien styrer mod snarlig genåbning

Tyskland foretog endnu en kovending i dag ved nu at anerkende, at det giver bedre mening at vente med at give anden indsprøjtning af AstraZeneca-vaccinen til 12 uger efter den første.

Præcis dette foreslog Storbritanniens tidligere vaccinechef efter at have nærlæst fase 3-forsøgene med AstraZeneca før jul.

»Ved at vente med anden dosis kan vi vaccinere dobbelt så mange på samme tid, og alt tyder på, at bare én indsprøjtning giver et glimrende resultat,« sagde Salisbury til B.T.

Hverken Danmark eller de andre europæiske lande ville dengang lytte til ideen, der hurtigt blev adopteret af den britiske regering, som følgelig kunne skrue yderligere op for vaccinerne.

Sundhedsstyrelsen har over for B.T bekræftet, at Danmark senere i dag melder ud om, hvorvidt man vil foretage en kovending ligesom Tyskland og Frankrig.