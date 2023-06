Hun var pressesekretær for Donald Trump i hans præsidenttid – nu er forholdet tilsyneladende kølnet.

I hvert fald er Kayleigh McEnany nu kommet i den kategori af personer, som den tidligere præsident offentligt skælder ud på og giver øgenavne.

Det er i denne uge sket, efter at hun på Fox News har analyseret en meningsmåling for de republikanske præsidentkandidater. Det skriver The Hill.

»Fox News bør kun bruge rigtige stjerner,« som Donald Trump buldrer på sit sociale medie, Truth Social.

Donald Trump. Foto: Rob Carr/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump. Foto: Rob Carr/AFP/Ritzau Scanpix

Han har reageret på, at Kayleigh McEnany tirsdag fremlagde, hvordan den formodet stærkeste konkurrent til at blive republikansk kandidat, Ron DeSantis, har haft fremgang i delstaten Iowa.

Det udløste øjeblikkeligt en kommentar fra Donald Trump.

»Kayleigh ‘Milktoast’ McEnany har lige vist forkerte tal på Fox News. Jeg fører med 34 procentpoint over DeSanctimonious, ikke 25,« skriver han.

‘Milktoast’ menes at skulle betyde 'Milquetoast', der er en betegnelse for en frygtsom eller svag person.

'DeSanctimonious' er i øvrigt Donald Trumps mest brugte tilnavn for Ron DeSantis.

»Mens 25 er fantastisk, er det ikke 34,« skriver Donald Trump:

»Hun vidste, at tallet er blevet opjusteret af den, der har foretaget målingen.«

Kayleigh McEnany har tidligere været kendt som en trofast støtte af Donald Trump – også efter at være stoppet som pressesekretær i 2021.

I dag er hun medvært på Fox News-programmet 'Outnumbered'.

Brit Hume, der er ledende politisk analytiker ved tv-kanalen, skriver på Twitter:

'Tænk at være så umoden, at man angriber sin tidligere pressesekretær, der ikke var andet end loyal, for angivelig at citere en meningsmåling forkert,' skriver han.