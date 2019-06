Et historisk møde mellem Trump og Nordkoreas Kim Jong Un resulterer i, at de genoptager atomforhandlinger.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at Nordkorea er gået med til at genstarte forhandlingerne om en atomaftale.

Det skriver AP, efter at Trump søndag krydsede grænsen til Nordkorea, hvor han trykkede hånd med Nordkoreas præsident, Kim Jong UN.

- Vi er ikke ude efter, at det skal gå hurtigt. Vi vil gøre det rigtigt, siger Donald Trump.

Mødet var historisk, fordi det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident krydser grænsen til det lukkede land.

Under seancen, der er blevet sendt direkte på tv, takkede Donald Trump den nordkoreanske leder.

- Det er en ære for mig at være her, sagde Trump blandt andet og satte et par ord på forholdet til Kim Jong Un:

- Jeg har kunnet lide ham, siden første gang jeg så ham.

Kim Jong Un fortalte, at han var "meget overrasket" over Trumps tilbud om at mødes. Om håndtrykket sagde han, at "det er udtryk for, at i dag er anderledes fra i går".

Efter håndtrykket holdt de to ledere et møde i den demilitariserede zone (DMZ) mellem Sydkorea og Nordkorea. Det varede 50 minutter, hvorefter Trump fortalte om de genstartede forhandlinger.

Mødet ved DMZ blev bekræftet af Trump på et fælles pressemøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, kort før afrejse fra Japan, hvor lederne var til G20-topmødet.

- Vi tager til DMZ-grænsen, hvor jeg skal mødes med formand Kim, jeg ser meget frem til det, jeg ser frem til at møde ham.

- Vores folk er ved at finde ud af hele. Vi vil begge gerne mødes, sagde Trump efter et møde med flere sydkoreanske virksomheder natten til søndag dansk tid.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har udtalt om mødet, at det vil blive et håndtryk for freden mellem USA's og Nordkoreas ledere.

Nord- og Sydkorea indgik i 1953 en våbenhvileaftale efter den treårige krig på halvøen, og FN oprettede samme år den demilitariserede zone.

Zonen er et fire kilometer bredt bælte - to kilometer på hver side af den formelle grænse.

Præsident Trump sagde, at han havde et godt forhold til Kim, men at parterne stadig er et stykke fra at blive enige om en atomaftale.

Aftalen vil lukke ned for Nordkoreas atomprogram, mod at USA fjerner sanktioner mod landet. Det skal ifølge USA's plan være med til at sikre freden på den koreanske halvø.

Sydkoreas præsident kalder det søndag for en "milepæl", hvis mødet skulle finde sted.

Trump og Kim mødtes sidst i Vietnam i februar. Det endte uden resultat.

/ritzau/