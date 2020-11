Med over 46 mio. smittede på verdensplan er der hårdt brug for succeshistorier om kampen mod corona.

Taiwan er en af dem.

Det lille ørige ud for Kina har i over 200 dage ikke haft et eneste tilfælde af corona, og det totale dødstal har siden foråret ligget på syv.

Også selv om de godt 23 millioner indbyggere er klumpet sammen på et område kun lidt større end Jylland.

Den vellykkede kamp mod virusplagen skyldes en målrettet og tidlig indsats for at opspore, stoppe og isolere sygdommen.

»Taiwan har lagt en effektiv jernring omkring landet, så det er næsten umuligt at komme dertil. Og hvis man endelig får lov til at komme ind, så bliver man underlagt en hel masse foranstaltninger som eksempelvis covid-test ved ankomst og 14 dages karantæne,« fortæller den danske antropolog og Kina-ekspert Henrik Bjørn til B.T.

Han har boet 14 år i Kina, og hans søn studerede indtil i sommer i Taiwan, hvor Henrik Bjørn senest var i marts.

»Takket være solidt arbejde fra efterretningstjenesten vidste man på Taiwan allerede før nytår, at der var noget i gære i Wuhan. Derfor gik man allerede i slutningen af december ind i fly fra Wuhan og screenede passagerne,« fortæller han.

En muslimsk kvinde får målt sin temperatur forud for fredagsbønnen forleden i den store moske i Taiwans hovedstad Taipei. Foto: DAVID CHANG

På grund af tidligere erfaringer med luftvejssygdommen sars i 2002 havde myndighederne på Taiwan allerede et effektivt beredskab klar, der straks kunne sættes ind mod corona. Det mærkede Henrik Bjørn på egen krop, da han ankom til øen i marts.

»Ved ankomsten blev man mødt af professionelt sundhedspersonale i fuld beskyttelsesdragt, som spurgte grundigt ind til rejserute og eventuelle symptomer. Man skulle også opgive sit mobilnummer, så mobilens GPS kunne blive fulgt, så man hurtigt kunne blive opsporet,« fortæller han.

Som eksempel på effektiviteten nævner han et eksempel, hvor en taiwansk studerende rejste hjem og afgav sit mobilnummer, der blev GPS-monitoreret for at sikre, at han overholdt 14 dages-karantænen.

Da mobilen på et tidspunkt løb tør for batteri, gik der kun 45 minutter, før politiet bankede på døren.

Sikkerhed og rengøring bliver taget meget alvorligt i Taiwan. Her får overfladerne i en elevator på et hotel den grundige, daglige desinficering. Foto: Privat

»Så hvis der endelig dukker et smittetilfælde op, sporer man straks hele omgangskredsen og får den testet, så smitten hurtigt kan blive slået ned. Det har været super effektivt, og der har ikke været nye smittetilfælde i nu godt 200 dage,« siger Henrik Bjørn.

Den effektive coronabekæmpelse tilskriver han også befolkningens adfærd.

»Borgerne lytter til myndighederne og samarbejder i meget høj grad, så økonomien heller ikke er blevet ramt. Det er helt vildt. Og modsat eksempelvis USA og flere europæiske lande sætter ingen spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt – og ikke blot del af en konspiration,« tilføjer han.

Ifølge det amerikanske medie ABC News har Taiwans sundhedsmyndigheder ikke registreret et lokalt coronatilfælde siden 12. april.

200 dages-milepælen for det blev i sidste uge fejret ved, at myndighederne takkede befolkningen for deres indsats og opfordrede til en fortsat flittig brug af masker og håndvask.

Mens danske myndigheder længe afviste, at ansigtsmasker havde en betydning, opfordrede man allerede i januar befolkningen til at bruge maskerne og understregede deres betydning. De blev ovenikøbet rationeret af regeringen for at undgå panikhamstring og stigende priser.