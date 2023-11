Hvad får man, hvis man kombinerer en tidligere MMA-kæmper med en plads i Senatet?

I hvert fald optakt til en gang øretæver.

Der var rigeligt med spændinger på Capitol Hill tirsdag, efter et slagsmål næsten brød ud under en høring i Senatet.

Det var den tidligere MMA-kæmper og nuværende senator Markwayne Mullin fra Oklahoma og præsidenten for en fagforening, Sean O'Brien, der var lige ved at ende i karambolage.

Udvekslingen fandt sted, da Mullin mindede om en interaktion, han i juni havde med O'Brien på X.

Mullin læste O'Briens originale tweet højt under høringen tirsdag, som lød:

'Grådig administrerende direktør, der lader, som om han er selvlavet. I virkeligheden er det bare en klovn og bedrageri. Har altid været det, vil altid være det. Hold op med at spille den hårde fyr, der handler i disse senatshøringer. Du ved, hvor du kan finde mig. Anywhere, Anytime cowboy.'

Tweetet sagde også #LittleManSyndrome og viste et billede af Mullin ved en debat, hvor han stod på en skammel ved et podium.

»Det er et tidspunkt; det her er et sted. Har du mere at sige? Vi kan være to voksne mennesker. Vi kan afslutte det her og nu,« sagde Mullin ved høringen:

»O.k., det er fint, perfekt,« sagde O'Brien.

»Vil du gøre det nu?« svarede Mullin.

»Jeg ville elske at gøre det lige nu,« sagde O'Brien.

»Så rejs din røv fra sædet,« sagde Mullin.

»Du rejser bare din røv op,« sagde O'Brien.

Mullin rejste sig derefter, og her bryder komiteens formand, senator Bernie Sanders, ind og nåede at stoppe skænderiet inden det udviklede sig.

»Stop det! Nej, nej, sæt dig ned! Du ved, du er en amerikansk senator,« råbte han til Mullin.

Optrin af denne karakter er bestemt ikke normal procedure i udvalgshøringer. De to så dog ud til at afslutte deres udveksling med at aftale at drikke kaffe sammen.

Du kan se udviklingen øverst i artiklen.