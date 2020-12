Beboere i det nordøstlige Nigeria var for to uger siden samlet til begravelse for nogle af de 43 landarbejdere, der blev dræbt af Boko Haram. De dræbte arbejdede i rismarker i landsbyen Koshobe, da Boko Haram angreb, bagbandt og skar halsen over på dem. Audu Marte/Ritzau Scanpix