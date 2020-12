Da den 32-årige Martin Shkreli i 2015 hævede prisen for den livsvigtige medicin Daraprim med ikke mindre end 5.000 procent – til godt 5.000 kroner pr pille – blev han øjeblikkelig til én af USAs mest forhadte personer.

Daværende præsidentkandidat Hillary Clinton kaldte Martin Shkreli en 'foragtelig person'.

Men den 32-årige journalist Christie Smyth, der for sin arbejdsgiver Bloomberg News flere gange havde interviewet Shkreli, kunne ikke dy sig. Hun blev smaskforelsket i den selv samme mand, som andre journalister kaldte psykopat og 'direkte ond'.

»Martin har ikke den person, som mange antager. Han er god, sødmefuld og intelligent,« siger Christie Smythe i et nyt interview med avisen The New York Times.

Martin Shkreli og Chrisie Smythe Foto: wiki

Og den i dag 37-årige journalist tog konsekvensen af sine følelser. Hun blev skilt fra sin mand og sagde samtidig sit velbetalte journalistjob op.

I 2016 blev Martin Shkreli fundet skyldig og idømt syv års fængsel for en anden forseelse. Som selvudnævnt 'investeringsekspert' havde han således franarret klienter millioner af kroner.

Da dommen faldt, forsvandt Martin Shkrelis smørrede smil, der havde givet han tilnavnet 'Pharma Bro'. Advokaterne havde ifølge Bloomberg News lovet ham, at han ville gå fri.

Men der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Martin Shkreli forlader retten i New York. 2016. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters

Da Martin Shkreli således blev først fra retssalen med næsen vendt imod sin ventende fængselscelle, faldt Christie Smyth pladask.

»Vi har aldrig været i seng sammen. Vi har aldrig været kærester i den forstand. Men jeg elsker ham. Og jeg vil tilbringe resten af min liv sammen med ham,« siger Christie Smythe i et nyt interview.

Af samme årsag tilbød Christie Smythe, at hendes kriminelle udkårne kunne tilbringe resten af sin fængselsstraf i hendes lejlighed – for at undgå coronasmitte.

Dommeren sagde nej. Shkreli bliver i sin fængselscelle. Og måske er det for det bedste.

Smilet forsvandt, da Martin Shkreli hørte sin dom: syv år bag tremmer. Foto: CARLO ALLEGRI - Reuters

I interviewet med New York Times indrømmer Christie Smythe således, at hun ikke har set Martin Shkreli siden februar – før coronakrisen.

Den fængslede Shkreli var således ikke begejstret for, at Smythe nu planlægger at skrive en bog om deres særprægede langdistance romance.

Derfor taler de to heller ikke længere i telefon. Og ifølge den forelskede journalist svarer Martin Shkreli heller ikke længere på hendes lange breve.

Ifølge sin advokat er Martin Shkreli i dag en 'nedbrudt mand', der lider af angst og depression. Men ifølge Bloomberg har sagens dommer svært ved at have ondt af den snart midaldrende svindler.