Onsdag er der fortsat ingen spor efter den tyske milliardær og koncernchef i dagligevarekoncernen Tengelmann, Karl-Erivan Haub.

Siden søndag, hvor han sidst blev set klokken 9.10 om morgenen ved bjergtinden Matterhorn, har i alt 60 redningsarbejdere fra både Italien og Schweiz ledt efter ham såvel til fods som i luften.

Politiet i den schweiziske kanton Valais oplyste onsdag eftermiddag på en pressekonference, at den storstilede eftersøgningsindsats fortsætter.

Det skriver den schweiziske avis Blick.

»Trods vanskelige vejrforhold i området leder vi videre med alle midler. Eftersøgningen bliver ikke indstillet,« sagde Mathias Volken fra det lokale politi, som kun har ros til overs for koordineringen med de italienske myndigheder og med familien.

Anjan Truffer, der står i spidsen for eftersøgningen, tilføjede, at der fortsat vil anvendes helikopter i søgningen efter Karl-Erivan Haub, der kun bar tyndt regntøj og en vindjakke. Derfor svinder håbet om at finde ham i live time for time.

På dette billede fra 2009 viser Karl-Erivan Haub Tysklands forbundskansler Angela Merkel rundt i et af Tengelmann-koncernens supermarkeder i Mülheim. Foto: POOL New På dette billede fra 2009 viser Karl-Erivan Haub Tysklands forbundskansler Angela Merkel rundt i et af Tengelmann-koncernens supermarkeder i Mülheim. Foto: POOL New

»I øjeblikket er der en minimal chance (for at finde ham i live, red.),« lød det fra Axel Mann, der leder den lægelige del af eftersøgningen.

Karl-Erivan Haubs mobiltelefon har sidst været aktiv ved bjergtoppen Trockener Steg, der ligger mellem Matterhorn og Breithorn. Et område, der er på 240 kvadratkilometer og fyldt med gletsjere. Han kan derfor både være ramt af en lavine eller faldet i en sprække. Ifølge anklagemyndigheden i Valais kan man på nuværende tidspunkt ikke konkludere, om Karl-Erivan Haub har været ude for en ulykke eller en forbrydelse.

»Den savnede kan praktisk talt være hvorsomhelst,« sagde Anjan Truffer.

Roberto Oprandi, der arbejder som headhunter i Schweiz, kender Karl-Erivan Haub og er 'meget bekymret for ham'.

»Han er en fremragende mand. Trods sin store succes har han været meget nærværende. Han har aldrig mistet jordforbindelsen. Det er ikke nogen selvfølge,« siger han til Blick.

Tengelmann-koncernen, som Karl-Erivan Haub står i spidsen for, består af 73 virksomheder med en samlet omsætning på 30 milliarder euro (223 milliarder kroner, red.) og mere end 215.000 ansatte.