Håbet svinder for de pårørende til savnede efter missilangreb på boligbebyggelse i Dnipro i Ukraine.

Mindst 35 mennesker har mistet livet efter et missilnedslag i bygningen lørdag.

Men det tal ventes at stige.

Pårørende til savnede forbereder sig nu på de værste nyheder.

CNN rapporterer således, at arbejdet efter missilangrebet nu vil ændre fokus, så det nu kommer til at handle om at finde ofre.

Indtil nu har man søgt efter overlevende i ruinerne.

Det er ifølge tidligere oplysninger lykkedes at redde 39 mennesker – heraf 14 børn – ud af den ødelagte bygning.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har bekræftet, at 72 lejligheder er ødelagt, og at yderligere 230 blev beskadiget i lørdagens angreb.

Ifølge CNN lyder meldingen desuden fra ukrainske myndigheder, at man er sikker på, at der er tale om et angreb med et stort KH-22 cruisermissil, som ellers er designet til at ødelægge hangarskibe.