Det er ikke redningen for arten, men det er måske begyndelsen på noget, som kan gøre dens overlevelse mere sandsynlig.

Seks unger af den udrydningstruede fugl lille fluesnapper er kommet ud af æggene på Galapagosøerne. Det fortæller myndighederne tirsdag.

Udrugningen er en hjælp i forsøget på at få antallet af de få tilbageværende sangfugle til at stige igen.

Den er den eneste landbaserede fugl på Galapagos. Han-fluesnapperen er kendt for sine meget flotte farver og især sit røde bryst.

En lille fluesnapperhan på en gren på øen Santa Cruz. Foto: Parque Nacional Galápagos / AFP Vis mere En lille fluesnapperhan på en gren på øen Santa Cruz. Foto: Parque Nacional Galápagos / AFP

Hunnen er meget sværere at få øje på med de grå farver på ryggen og ferskenfarvet brystkasse.

Der er kun ca. 40 par tilbage på øen Santa Cruz, der, sammen med de øvrige øer Galapagosøer, ligger godt 1.000 kilometer fra Ecuadors kyst ude i Stillehavet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fluesnapperne er blevet berømte takket være Charles Darwins studier af naturen på stedet. Faktisk fandt han to arter af fluesnappere, men den, der er i fare for at uddø, blev først for nylig anerkendt som en selvstændig art.

Fuglearten kaldes også naturligt nok for Darwins fluesnapper, og den er blevet set på flere af øerne.

Hunnen af lille fluesnapper er, som ofte ved fugle, meget sværere at på øje på end hannen. Her gemmer den sig på en gren på Santa Cruz, en af Galapagosøerne.. Foto: Parque Nacional Galápagos / AFP Vis mere Hunnen af lille fluesnapper er, som ofte ved fugle, meget sværere at på øje på end hannen. Her gemmer den sig på en gren på Santa Cruz, en af Galapagosøerne.. Foto: Parque Nacional Galápagos / AFP

Fuglene bliver kønsmodne i toårsalderen, hvor hannen forsøger at tiltrække potentielle partnere ved at flyve lige op i luften, mens den pipper hele tiden.

Yngleperioden foregår i den varme sæson fra december til maj, hvor fluesnapperne bygger rede højt oppe i et træ. Det skriver Galapagos Conservation Trust.

Parkens ansatte prøver at få antallet til at stige ved at fjerne nogle af de importerede vækster fra landjorden, hvor de kan gøre det svært for de unge fugle at finde føde. Det oplyser Danny Rueda, direktør for Galapagos National Park.

Den sidste overlevende skildpadde af arten Chelonoidis nigra abingdonii Pinta, som havde fået navnet George, døde efter mere end 100 år på øen Santa Cruz i 2012.

Han havde ingen 'arvinger'.