Skandalen, om hvorvidt Boris Johnson har brugt partipenge til egen vinding, vokser. Nu har den ovenikøbet fået et navn, og det plejer ikke at ende godt for den, som skandale-navnet vedrører.

En tomatrød Boris Johnson forsøgte onsdag at gå i modangreb, da Labour-lederen Keir Starmer angreb ham i det britiske Underhus.

»Jeg har nu svaret på hans spørgsmål flere gange. Svaret er fortsat, at jeg selv har dækket udgifterne til istandsættelse af lejligheden i Downing Street,« svarede en tydeligt ukomfortabel Boris Johnson.

”Der er nogen her, der ikke fortæller sandheden. Nu har vi hørt premierministerens svar. Jeg vil minde ham om, at kodeks dikterer, at ministre, der bevidst vildleder parlamentet, forventes at gå af,” sagde Keir Starmer.

Cash for Curtains-skandalen startede sidste uge, hvor Boris Johnsons tidligere, magtfulde, personlige rådgiver, Dominic Cummings, på sin blog påstod, at han ligger inde med beviser, om at Boris Johnson har modtaget større beløb fra politiske donorer til det konservative parti.

»Jeg fortalte ham, at det var uetisk, dumt, formodentligt ulovligt, og helt sikkert et brud på reglerne om offentliggørelse af politiske donationer,« skrev Dominic Cummings.

Boris Johnson og Dominic Cummings var ellers pot og pande i årevis. Cummings var mastermind bag Brexit-kampagnen og efterfølgende chefstrateg for Boris jordskredsvalg i december 2019.

Men Cummings er nu ude efter hævn, efter at han blev beskyldt for at sladre til pressen om tophemmelige politiske diskussioner. Cummings forlod Downing Street i november 2020 i vrede, bærende en kasse i hænderne.

Det er indholdet af denne kasse, der nu kan blive dynamit, der kan sprænge Boris Johnsons politiske karriere i stumper og stykker.

Cummings påstår at være i besiddelse af stærkt inkriminerende beviser mod sin gamle chef, og han har tidligere vist, at han ikke er bleg for gå op mod selv de mægtigste.

Den britiske valgkommission har nu kastet sig over sagen. Og den har bemyndigelse til at indkalde vidner – deriblandt både premierministeren og Dominic Cummings.

Hvis Dominic Cummings kan fremlægge beviser for, at Boris Johnson har talt usandt, så kan det få meget alvorlige følger for premierministeren.

Indtil nu har hans konservative opland bakket trofast op om premierministeren, der de seneste måneder har reddet på en voksende popularitetsbølge som følge af Storbritanniens uhyre effektive udrulning af covid-vaccinationr.

Det var forventet, at næste uges vigtige lokalvalg ville give Boris Johnson et massivt løft, men de seneste meningsmålinger peger på, at skandalen kan komme til at koste dyrt.

Mangel på ordentlighed har altid været den charmerende Boris Johnsons største slagside. I sine yngre år blev han fyret fra sin stilling som journalist for avisen The Times for at have opfundet et citat om Edward 2.s forhold til en yngre mand. Et falsk citat han tilskrev sin gudfar, historikeren Colin Lucas.

Han var korrespondent i Bruxelles for avisen The Daily Telegraph. Her fik han hurtigt et ry som en journalist, der var villig til at bruge lige lovligt meget farvelade til at kolorere sine historier.

”Boris fortalte så forfærdelige løgne, at man simpelthen ikke troede sine egne øjne,” fortæller BBC-korrespondent James Lansdale, der dengang også arbejdede i Bruxelles.

Avisen The Guardian siger, at flere prominente konservative politikere privat indrømmer, at situationen er noget skidt. ”Vi venter nu på at Dominic Cummings trykker på aftrækkeren,” siger en unavngiven kilde til The Guardian

Skandalen om renoveringen af Downing Street truer nu med at få fortidens skeletter til at vælte ud af skabet. Der har længe været knive ude efter Boris Johnson også i eget parti, og premierministeren skal den næste tid træde en varsom dans, hvis han ikke skal havne i et selvskabt fedtefad, der kan blive hans politiske endeligt.