Vil den nye sydafrikanske variant slå os hjem i Ludo, og hvad kan vi lære af B.1.1.529?

Som B.T.s internationale korrespondent har jeg på første parket været vidne til pandemiens indvirkning på mine rejser rundt i verden. Jeg har stået i alenlange sikkerhedskøer i alverdens lufthavne og siddet næsten mutters alene på kæmpestore passagerfly på tværs af Atlanten, hvor der var flere stewardesser end passagerer ombord.

Skal vi nu til det cirkus igen? Nu troede vi lige, at covid-19 i hvert fald i vores del af verden kunne kontrolleres. Mange danskere har fået rejselysten tilbage. Lufthavne i Europa er gradvist blevet fyldte de seneste måneder, og de arme flyselskaber, der kun fortsat flyver, fordi de har modtaget statsstøtte, kan nu se frem til endnu en periode med stor ængstelse for fremtiden. I hvert fald fik alle de store flyselskabers aktier store tæv fredag.

Årsagen er den nye sydafrikanske variant B.1.1.529, der ser ud til at sprede sig som en steppebrand i det sydlige Afrika, og som tilsyneladende er så radikalt anderledes end den originale Wuhan-variant, som vaccinerne er baseret på, at den kan undvige dem.

Passagerer venter på at få en PCR test i Johannsborg Lufthavn. Al flytrafik mellem seks sydafrikanske lande og Storbritannien og Israel er midlertidigt aflyst Foto: SUMAYA HISHAM

Fredag morgen lyttede jeg til BBC. Her bekræftede en stærkt bekymret sydafrikansk virolog og leder af den sydafriskane coronaindsats, at der er al mulig grund til at tage den nye variant alvorligt, og at Storbritanniens og Israels beslutning om midlertidigt at forbyde fly fra det sydlige Afrika er fornuftig.

Glenda Grey, den sydafrikanske ekspert, forklarede på BBC, at man lige nu er midt i en hektisk kamp for at få B.1.1.529, der åbenbart er endnu mere smitsom end deltavarianten, under kontrol. Men at det er op ad bakke. Hun mindede om, at hvis der er noget, denne epidemi har lært os, så er det, at vi bor på en lille klode, hvor sygdomme kan sprede sig over kontinenter ganske hurtigt. Sydafrikas lokale kamp er, som hun, siger også en global kamp.

Det vides endnu ikke, om den nye, hæslige variant også er mere dødelig end deltavarianten, der lige nu er den dominerende i det meste af verden. Men udtalelsen »det værste, vi har set til dato« fra den britiske coronachef øger ikke ligefrem den glade julestemning.

I Japan er antallet af smittede dalet kraftigt på nærmest mirakuløs vis. Det menes at mutationer i Deltavarianten har spændt ben for sig selv. Foto: FRANCK ROBICHON

I værste fald har vi med et bæst at gøre, som i nogen eller høj grad kan slå os hjem i Ludo. Det ser ud til, at både tidligere smittede og vaccinerede rammes af den nye variant, og det kan sætte gang i endnu et hektisk kapløb mellem videnskab og virus om kontrol.

Der er ingen grund til panik endnu. Der har været andre nye, skræmmende varianter, der er gået i sig selv igen. Det er ikke kun os, der kæmper mod virus. De forskellige varianter har internt gang i en dyst om verdensherredømmet.

Japan har oplevet et besynderligt fænomen, hvor deltavarianten ser ud til at have muteret på en måde, så den slår sig selv ihjel. Japan, der har været hårdt ramt af pandemien, har oplevet et dramatisk fald i smitte og sygdom, som videnskaben siger næsten kun kan forklares på den måde. Det giver håb om uventet hjælp fra virus selv.

Der er også konstateret et tilfælde med den nye, frygtede variant i Hong Kong. Passageren kom fra Sydafrika Foto: PETER PARKS

Meldingen fra Sydafrika er en påmindelse om, at vi på ingen måde er ude af pandemien endnu – og at vi formodentlig ikke kommer det, før der er nogenlunde kontrol med coronavirus i alle afkroge af verden.

WHO har længe advaret Vesten om, at mangel på vacciner til udviklingslandene også truer os selv, fordi uvaccinerede lande netop giver grobund for nye, farlige varianter, der på sigt også vil ramme os. Disse advarsler har den rige verden stort set siddet overhørig.

Varianten i Sydafrika er et vink med en vognstang om vigtigheden i, at vi får leveret vacciner til alle dem, der ikke har råd til dem, også for vores egen skyld. Hvis altså de vacciner, videnskaben på mirakuløs vis har produceret på rekordtid, stadig virker.