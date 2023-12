For otte år siden gemte Gypsy Rose Blanchard sig på badeværelset. Hun havde netop sendt en sms til sin kæreste om, at hendes mor var gået i seng.

Det blev den sidste nat i Dee Dee Blanchards liv.

Indtil torsdag i denne uge har den i dag 32-årige Gypsy Rose Blanchard siddet fængslet for at have fået sin mor dræbt. Kniven blev ført af hendes daværende kæreste, Nick Godejohn, der aldrig kommer til at forlade sin celle.

Selvom dét at få sin egen mor dræbt kan lyde utilgiveligt, har Gypsy Rose Blanchards nylige prøveløsladelse fået millioner af mennesker på de sociale medier til at juble. Flere mener, at det var en stor fejl, at hun overhovedet fik en fængselsstraf til at begynde med.

Gypsy Rose Blanchard blev i 2015 dømt for at have planlagt drabet på sin mor.

»Vi elsker dig Gypsy. Velkommen hjem,« skriver en bruger til en video på TikTok, der i skrivende stund har fået mere end 600.000 likes.

På en anden video på det sociale medie, hvor den 32-årige åbner en flaske champagne i friheden, har mere end fire millioner således liket, mens kærlige ord strømmer ind i kommentarfeltet.

»Gypsy Rose fortjener hele verden,« skriver en bruger.

»Velfortjent frihed,« skriver en anden.

Men hvorfor hylder millioner en kvinde, der har siddet flere år i fængsel for at have planlagt drabet på sin egen mor?

Levet på en løgn

Inden den skæbnesvangre nat i juni 2015 havde Gypsy Rose Blanchard levet på en løgn i årevis.

En løgn om, at hun i løbet af sin barndom var terminalt syg og blandt andet led af leukæmi, epilepsi, synsnedsættelser og muskelsvind – sidstnævnte gjorde, at hun i årevis var lænket til en kørestol.

Og en løgn, hendes mor, Dee Dee Blanchard, overbeviste hende om i en sådan grad, at Gypsy Rose Blanchard selv begyndte at tro på den.

Hvad er Münchausen by proxy? Münchausen by proxy er en tilstand, hvor en voksen simulerer eller skaber symptomer hos et andet menneske. Det er som oftest en barn eller et forsvarsløst ældre familiemedlem.

Det sker for at kunne opnå en ubevidst gevinst, ved at personen bliver indlagt på hospitalet eller indgår i anden sygerolle.

Tilstanden opfattes som børnemishandling og kan være livstruende for barnet.

Ifølge Sundhed.dk er tilstanden meget sjælden, men der er sket domfældelse i sager i Danmark, hvor den dømte menes at have lidt af Münchausen by proxy

Men Gypsy Rose Blanchard var aldrig syg.

Derimod menes det, at hendes mor led af fænomenet Münchausen by proxy og havde udsat datteren for mishandling i flere år, skriver flere medier, herunder The Independent og NBC News.

I takt med at Gypsy Rose Blanchard blev teenager, blev det sværere for moren at afskærme datteren fra omverdenen og fortsætte den falske fortælling om hendes sygdom.

Samtidig begyndte skepsissen også at vokse sig hos Gypsy Rose Blanchard, hvilket især blev tilfældet, da hun oprettede en række datingprofiler.

I forbindelse med den falske fortælling om den terminalt syge Gypsy Rose, modtog den lille familie rejser, oplevelser og andet fra støtteorganisationer til fordel for syge børn.

Her mødte hun sin daværende kæreste, Nick Godejohn, der kort efter skulle ende med at blive morens drabsmand. I mødet med ham, gik det endeligt op for Gypsy Rose, at hun ikke var syg.

Og i desperation for at komme væk fra den giftige situation i hjemmet, planlagde parret, hvordan de skulle slå hendes mor ihjel. I sidste ende var det Gypsy Rose Blanchard, der bad sin kæreste om at udføre handlingen.

En handling, hun siden inderligt har fortrudt:

»Ingen vil nogensinde høre mig sige, at jeg er glad for, at hun er død, eller at jeg er stolt af, hvad jeg gjorde. Jeg fortryder det hver eneste dag,« udtaler hun i et interview med amerikanske People i forbindelse med prøveløsladelsen og fortsætter:

»Hun (moren, red.) fortjente det ikke. Hun var en syg kvinde, og desværre var jeg ikke klog nok til at se det. Hun fortjente at sidde, hvor jeg sidder – i et fængsel i lang tid for sine kriminelle handlinger.«

Torsdag kom 32-årige Gypsy Rose Blanchard således på fri fod til stor glæde for den fanskare, hun har opbygget gennem årene.

Ønsker man at lære mere om sagen, er den blevet skildret i flere film- og tv-serier. Det er blandt andet tilfældet med dokumentaren 'Mommy, Dead and Dearest' og HBO-dramaserien 'The Act'.