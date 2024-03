To hospitaler bliver nu sagsøgt for at have holdt hånden over en gynækolog, der angiveligt har seksuelt misbrugt mere end 300 kvinder.

Søgsmålet er indgivet af en kvinde, der hævder, at hospitalerne ignorerede kvindernes anklager, skriver NBC News.

Det er den seneste udvikling i sagen mod den 77-årige Fabio Ortega, der i 2021 erklærede sig skyldig i at have misbrugt to patienter og blev dømt til tre års fængsel.

Men det stopper altså ikke her.

Ifølge søgsmålet har personale på NorthShore Medical Group og Swedish Covenant Hospital nemlig mørklagt klager om den 77-årige læges adfærd op til hans dom og dermed også givet ham frit slag til at krænke patienter.

»Kvinderne rapporterede. De rapporterede igen og igen og igen. De fik at vide, at netop det misbrug, de klagede over, var medicinsk nødvendigt og normalt,« sagde advokat Symone Shinton på et pressemøde tirsdag, hvor søgsmålet blev offentliggjort.

Kvinden, der har startet det omfattende søgsmål, var en af de sidste patienter, som lægen så i 2017, inden han blev anholdt.

Hun var 22 år gammel og gravid, da han ifølge anklagen overfaldt hende »under dække af at udføre vaginale undersøgelser«.

Men hun er langt fra den eneste. Anklageren påstår at have fundet ofre helt tilbage fra 1989, og at antallet af ofre er højere end 300.

Flere af de påståede ofre er latinoer og har ikke kunnet tale engelsk. En af de kvinder optræder anonymt i anklagen, hvor hun udtrykker sin vrede over, »at hospitalerne vidste, hvad der foregik.«

Da Fabio Ortega tilstod til at have krænket to patienter, blev han dømt til at afsone tre år i fængsel, hvorefter er han blevet løsladt igen.