Hele beredskabet er rullet ud i den amerikanske by Denver i jagten på at finde en 17-årig dreng, der tidligere på dagen skød to ansatte på et gymnasium.

Drengen er selv elev på det gymnasium, hvor han affyrede skud.

Han flygtede efterfølgende fra stedet, skriver CNN og CBS News.

Den ene ansattes tilstand er kritisk, mens den andens er stabil.

En elev og forældre omfavner hinanden foran skolen. Foto: David Zalubowski Vis mere En elev og forældre omfavner hinanden foran skolen. Foto: David Zalubowski

Skyderiet skete på East High School klokken 09.50 lokal tid og medførte en resolut nedlukning af skolen.

Ifølge CNN var den 17-årig under særligt opsyn og blev kropvisiteret hver dag. Da dét skete onsdag, trak han et våben og skød. Det foregik uden for skolens bygning.

Ligesom den 17-årige ikke er fundet, har politiet heller ikke fundet våbnet, han brugte til skyderiet.

Elever blev låst inde i klasselokaler, og de af dem, der netop var ankommet til skole i bil eller bus, blev beordret til at blive bag låste døre, mens politiet undersøgte omstændighederne.

»Vi skal nok finde den mistænkte, og vi vil holde ham ansvarlig for handlingerne,« udtaler borgmester Michael Hancook.

Gymnasiet, hvor 2.500 elever dagligt går, er lukket ned for resten af ugen.

Når eleverne vender tilbage, vil de blive mødt af to bevæbnede betjente, der holder vagt ved indgangen. Denne sikkerhedsforanstaltning gælder resten af skoleåret.

Ifølge CNN er skyderiet det 18. skyderi i år, hvor en gerningsmand har skudt om sig på en folkeskole eller gymnasium.