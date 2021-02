Dødsstraf og livsvarigt fængsel venter for amerikanske indenrigsterrorister fra staten Michigan.

Sammen skulle de kidnappe og dræbe deres kvindelige guvernør, Gretchen Whitmer. Sammen skulle de redde USA fra socialismen. Og sammen skulle de tjene deres præsident, Donald Trump.

Men i dag er bøtten vendt. Den yngste af de i alt 14 indenrigsterrorister fra staten Michigan har indgået forlig med FBI. 25-årige Ty Garbin vil således vidne imod sine svært bevæbnede ekskammerater. Seks personer under føderale anklager risikerer nu selv at miste livet i dødskammeret, mens de resterende otte – inklusive Garbin – kan se frem til at tilbringe resten af livet bag tremmer.

»De gik adskillige skridt for langt. Og der er ingen undskyldning. Og det, der skete, kan ikke længere gøres om,« fortæller Ty Garbins advokat, Gary K Springstead, til radiostationen NPR.

Otte måneder før angrebet på den amerikanske regeringsbygning i Washington D.C. (6. januar 2021) blev Michigans kongresbygning 'overtaget' af bevæbnede Trump-fans. Tre af de seks højreekstremister på dette foto er siden blevet anholdt og sigtet for at ville kidnappe og henrette deres egen guvernør, Gretchen Whitmer. Foto: Seth Herald- Reuters

Og det er skrappe sager, som de 14 mænd fra den midtvestlige stat Michigan pønsede på.

I månedsvis planlagde de aktionen ned til allermindste detalje. Det var kun FBIs månedlange overvågning og tålmodige infiltrering af grupperne, der 6. oktober førte til massearrestation. Og takket være Ty Garbin har FBI nu tungtvejende beviser imod de andre anklagede, der blandt andet tæller to medlemmer af den berygtede Michigan-militia Wolverine Watchmen.

Blandt andet viser flere videooptagelser, hvordan de anholdte holdt generalprøve på to forskellige scenarier.

I det første scenario ville gruppen af 14 mænd angribe Gretchen Whitmers privatbolig. Her skulle guvernørens vagter dræbes, og Gretchen Whitmer skulle ifølge Ty Garbin selv 'neutraliseres', 'kidnappes' og siden 'henrettes'.

'Jeg skælver ved tanken' indrømmer Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Foto: JEFF KOWALSKY – AFP

Sideløbende øvede de svært bevæbnede Trump-fans og Whitmer-modstandere sig i at overmande selve regeringsbygningen i Michigans hovedstad, Lansing.

Har var planen – ifølge Ty Garbin og adskillige dokumenter og videooptagelser – at dræbe så mange politibetjente som muligt, henrette alle demokratiske politikere og siden kidnappe Gretchen Whitmer. For til sidst at henrette hende.

»Fra tid til anden slår det mig, hvad de havde planer om at gøre. Og jeg må indrømme, at jeg skælver ved tanken,« siger Gretchen Whitmer i et interview med tv-stationen CBS.

Og motivet bag de ekstremistiske planer er ligeså svær at fatte som selve planen om kidnapning og henrettelse.

Ty Garbin (I midten) vil nu vidne imod sine terror-venner . De risikerer dødsstraf. Garbin risikerer stadig livsvarigt føngselfor at ville kidnapper og henrette staten Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Fra ventre imod højre og oppefar og ned ser vi: Michael Null, William Null, Eric Molitor,Shawn Fix, Ty Garbin, Brandon Caserta, Kaleb Franks, Adam Fox og Daniel Harris. Foto: Reuters, AFP, EPA

I stil med vores egen danske regering ført an af Mette Frederiksen har Gretchen Whitmer fra starten af covid-19-epidemien været striks med forholdsregler.

Således har borgerne i Michigan måttet leve med lukkede restauranter og skoler, butikker med begrænset kundeplads og strenge regler om mundbind og social distancering.

For mange er den slags som bekendt sund fornuft. Men titusindvis af Michigan-borgere er utilfredse med restriktionerne. Og især i de landlige områder, hvor militante grupper og højreekstremister har godt fat i lokalbefolkningen, mener mange, at Gretchen Whitmer er en 'tyran, der vil ødelægge USA' – et citat hentet direkte fra en af gruppens nu lukkede hjemmesider.

Under valgkampen imellem den dengang siddende præsident Donald Trump, og hans demokratiske modstander Joe Biden, kaldte Donald Trump flere gange Gretchen Whitmer for »dum« og »farlig«.

Medlemmer af den højreekstremistiske gruppe The Boogaloo Boys demonstrerer foran regeringsbygningen i Lansing, Michigan. Foto: Seth Herald- Reuters

Og efter at svært bevæbnede demonstranter allerede 30. april 2020 invaderede regeringsbygningen i Michigan iført skudsikre veste og udstyret med skudklare automatvåben, skrev Donald Trump på Twitter:

»Befri Michigan,« underforstået for Whitmers tyranni.

Under retssagen, der allerede er startet i Michigan, vil FBIs hovedvidne fastholde, at denne præsidentlige opfordring var det endelig grønne lys, der satte gang i planerne om at kidnappe og dræbe Michigans 49-årige guvernør.