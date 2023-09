Efter at de længe var involveret i nogle af de blodigste kampe på de ukrainske slagmarker, forduftede de, mens et oprør ulmede mellem deres leder og den russiske militærtop.

Men nu skal de efter sigende være blevet set igen.

Lejesoldater, der er eller har været tilknyttet den private militærgruppe Wagner.

Den ukrainske guvernør i Luhansk-regionen, Serhiy Haidai, fortæller i et nyt interview delt på beskedtjenesten Telegram, at Wagner-personale er set tilbage ved frontlinjen, skriver norsk TV 2.

Guvernøren har eftersigende bemærket, at de russiske styrker er i en form for rotation og bliver skiftet ud.

Samtidig fortæller han, at der er blevet gjort observationer af det, han mener er Wagner-styrker.

»Jeg kan ikke sige noget om volumen, eller i hvilken mængde, men de er der forskellige steder, og de deltager i fjendtlighederne,« siger den ukrainske guvernør ifølge norsk TV 2.

På Telegram oplyser den Wagner-tilknyttede kanal Grey Zone, at omkring 500 Wagner-folk har sluttet sig til en ny, uspecificeret deling, der angiveligt vil bevæge sig mod Bakhmut.

Arkivfoto af manden bag Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin. Han døde i et flystyrt i august. Foto: Grey Zone/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er samme by, som der tidligere på året udspillede sig så blodige kampe om, at området blev kaldt en 'kødkværn'.

Det vides ikke med sikkerhed, om den omtalte deling officielt har noget at gøre med Wagner – og det er heller ikke officielt bekræftet, at den skulle befinde sig i området.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skriver i en analyse, at man tidligere har set meldinger om, at en leder af Wagners personaleafdeling – som skulle være omtalt som Vadim V. 'Khrustal' – forsøger at rekruttere Wagner-krigere til en ny gruppe. Gruppen skal kæmpe i Afrika, hvor Wagner fortsat er aktive, lyder det.

»Disse rapporter indikerer, at Wagner-styrkerne er fragmenterede og sandsynligvis ikke vil organisere sig til en sammenhængende kampstyrke eller have indflydelse på den russiske kampkapacitet, hvis de vender tilbage til kampene i Ukraine,« lyder vurderingen fra ISW i analysen.

Wagner-gruppen marcherede under ledelse af bagmanden Jevgenij Prigozjin tilbage i juni mod Moskva i et forsøg på at vælte Ruslands militærledelse.

Angrebet blev afblæst omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva. Herefter blev der indgået en aftale om, at Prigozjin og hans mænd kunne gå i eksil i Belarus.

Det indgik også i aftalen, at Wagner-soldater, der havde deltaget i mytteriet, ikke ville blive retsforfulgt.

Prigozjin døde sammen med ni andre personer, da et privatfly, der fløj fra Moskva til Sankt Petersborg, styrtede ned i august.