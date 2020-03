Guvernør Andrew Cuomo siger, at man om få uger kan behøve 40.000 intensivpladser, men kun råder over 3000.

Guvernør Andrew Cuomo advarer om en katastrofe: at coronavirus rammer New York som et ustoppeligt "højhastighedstog".

Man behøver 140.000 hospitalsenge, men har kun 53.000, siger han ifølge avisen New York Post.

Han siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AP, at staten New York kun kan være to til tre uger fra, at man behøver 40.000 intensivpladser på hospitalerne.

Det vil betyde, at hospitalsvæsnet bryder sammen. For New York råder kun over 3000 intensivpladser i hele delstaten.

Det seneste antal registrerede smittede i New York af coronavirus overstiger tirsdag 25.665, og 210 er døde, viser en opgørelsen fra Johns Hopkins University.

Cuomo siger, at coronavirus accelererer gennem delstaten som et "højhastighedstog".

- Vi er ikke ved få det ned i fart, og det accelererer på egen hånd, siger han.

- De, der forudsagde katastrofen, fortalte mig, at "vi ser på det som et godstog, der bevæger sig hen over landet".

- Det, vi nu står over for, er et højhastighedstog, siger han.

Han forudser, at det værste tidspunkt vil komme om to til tre uger.

- Toppen er højere, end vi troede, og toppen nås tidligere, end vi har troet, forklarer han.

Tidligere har eksperter spået, at antallet af smittede i New York ville kulminere i begyndelsen af maj.

Ifølge Cuomo fordobles antallet af smittede I New York for hver tredje dag.

Guvernøren, som i sidste uge havde en venlig tone over for præsident Donald Trump, er på pressemødet tydeligt vred på USA's føderale regering, som indtil nu har sendt 400 respiratorer til delstaten.

- I ønsker at blive klappet på skuldrene for at sende 400 respiratorer.

- Hvad skal vi bruge 400 respiratorer til, når vi behøver 30.000.

- I overser problemets enorme størrelse, lyder hans kritik af USA's regering.

/ritzau/