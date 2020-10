New Jersey-guvernør mener, at det var uansvarligt af Trump at deltage i fundraising efter smittebekræftelse.

New Jerseys guvernør kritiserer præsident Donald Trumps fundraising på hans golfklub i Bedminster, blot timer før han oplyste, at han var smittet med coronavirus.

Guvernør Phil Murphy mener, at præsidenten "bragte liv i fare", og at begivenheden burde have været aflyst.

Det siger han mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Murphy kalder fundraisingen "forkert på alle niveauer".

Han fortæller videre, at delstaten i øjeblikket er ved at opspore de 206 deltagere og 19 ansatte, der var til stede, i et forsøg på at forhindre et eventuelt smitteudbrud efter arrangementet torsdag.

Gæster fra fundraisingen har fortalt, at der var mulighed for at få taget et billede med præsidenten, ligesom at der var en rundbordssnak, som ifølge en gæst varede mindst 45 minutter.

- Handlinger både før og efter denne begivenhed har bragt liv i fare, siger Phil Murphy, der er demokrat, ifølge AP.

- Dette er et kapløb mod tiden, tilføjer han.

Guvernøren opfordrer samtidig alle, som var til stede til arrangementet torsdag, til at gå i karantæne i to uger.

- Hvis du tror, at du har været i kontakt med eller i nærheden af en person, som er covid-19-positiv, så skal du isolere dig.

- Dette grænser til det hensynsløse i forhold til at eksponere folk, siger Phil Murphy.

Præsident Trump deltog i et fundraisingarrangement på sin golfklub Trump National Golf Course i Bedminster i New Jersey torsdag eftermiddag lokal tid efter at have oplyst, at en nær medarbejder var testet positiv for coronavirus.

Phil Murphy mener, at arrangementet kan have overtrådt statslige regler om forbud mod store forsamlinger under pandemien.

Men talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere siger, at præsidenten ikke havde nogen nær kontakt med donorer eller ansatte baseret på retningslinjer om ingen kontakt i længere end 15 minutter og ikke inden for 1,8 meter.

