Adskillige eksplosioner er onsdag formiddag hørt i den ukrainske by Kharkiv.

Det oplyser byens borgmester Ihor Terekhov på det sociale medie Telegram.

»De angriber Kharkiv. Adskillige eksplosioner bliver allerede hørt i byen. Missilopsendelser fra russisk territorium er også mulige. Pas på,« skriver han.

Guvernøren i regionen, Oleh Synjehubov, skriver ifølge The Guardian på Telegram, at to personer er blevet såret i russiske angreb på Kharkiv.

#Kharkiv Governor: According to preliminary data, the occupiers hit the Kyivskyi district of the city. They aimed to hit the infrastructure facilities.



According to the Regional Center of Emergency Medical Assistance, two people were injured. They receive medical help. — Gwara (@GwaraMedia) February 22, 2023

»Ifølge foreløbige oplysninger blev 'ankomster' registreret i Kharkiv. Besætterne har udset sig infrastrukturobjekter. Ifølge det regionale center for akut lægehjælp blev to personer såret. De er lettere tilskadekomne og bliver behandlet af specialister,« skriver han.

Også den ukrainske avis Kyiv Post skriver på Twitter, at Kharkiv er under angreb.

»Folk løber til undergrunden for at finde et dække,« lyder det.