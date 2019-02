Fredag undskyldte guvernør for foto med Ku Klux Klan-kostume. Lørdag siger han, at det ikke er ham på fotoet.

Den demokratiske guvernør i Virginia, Ralph Northam, er kommet i voldsomt stormvejr, efter flere medier i USA har trykt et 35 år gammelt foto, hvor guvernøren angiveligt optræder.

Billedet forestiller to personer - en, der er malet sort i ansigtet, og en anden klædt i Ku Klux Klan-dragt.

Det omstridte foto stammer fra en skoles årbog fra 1984.

Fredag bekræftede guvernør Northam i en skriftlig meddelelse, at han var en af de to personer på fotoet.

Men lørdag siger han, at han har studeret billedet nærmere og nu kan se, at det slet ikke er ham.

Derfor afviser han krav fra både demokratisk og republikansk side om at træde tilbage, siger han på en pressekonference lørdag.

- Det er ikke et billede af mig. Det er ikke mig på det billede, siger Northam.

Da han fredag undskyldte sin optræden på billedet, sagde han, at han ikke mindes at have optrådt i en racistisk udklædning.

Han siger lørdag, at han aldrig har set årbogen før nu.

På lørdagens pressekonference medgiver han dog, at han ved en tidligere lejlighed har malet sit ansigt med sort skosværte. Det skete, da han deltog i en dansekonkurrence i 1984, hvor han vandt for at lave den bedste efterligning af popstjernen Michael Jackson.

Northam har hurtigt mistet al opbakning blandt Demokraterne. De fleste af de partifæller, som har erklæret, at de stiller op til præsidentvalget, kræver, at Virginia-guvernøren træder tilbage.

- Disse billeder ripper op i århundreders vrede, lidelse og racistisk vold, og de har undergravet al tillid til guvernør Northams evne til at lede, siger senator Cory Booker.

Han bliver bakket op af blandt andre senator Kamala Harris og tidligere boligminister Julian Castro, der også håber at blive den demokratiske udfordrer til præsident Donald Trump i 2020.

/ritzau/AP