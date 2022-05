Det er yderst dystre meldinger, der kommer ud af den ukrainske provins Luhansk i disse dage.

De russiske tropper er på fremmarch flere steder i Luhansk Oblast, hvor de siden 2014 har ligget i intense kampe med det ukrainske forsvar.

Blandt andet har de haft succes ved Popasna, der ligger vest for storbyen, der lægger navn til regionen, Luhansk.

Og så begynder det at ligne, at russiske tropper snart helt har omringet byen Sievjerodonetsk.

Og derfor går den ukrainske guvernør i Luhansk, Sergiy Haidai, nu ud på sin Telegram-kanal og advarer mod, at det formentlig er for sent at flygte fra byen for de civile, der er tilbage.

»Som det ser ud nu, vil jeg ikke sige 'kom ud, evakuer'. I stedet vil jeg opfordre til at blive og søge ly. Der er så voldsomme angreb, at vi ikke kan samle folk sammen og hente dem,« skriver han ifølge The Guardian.

Netop Sievjerodonetsk, der inden krigen havde omkring 100.000 indbyggere, har gennem et stykke tid været fokus for en russisk offensiv.

Det har efterhånden resulteret i, at byen er omringet fra øst, syd og nord, mens forsyningslinjerne mod vest er under hårde angreb.

Det samme er områderne omkring byen Lysychansk, der ligger vest for Sievjerodonetsk.

Det skyldes blandt andet, at der ligger flere hovedknudepunkter ikke langt fra de to byer.

Selvom man ikke umiddelbart har hørt om byer som Sievjerodonetsk og Popasna, så er det væsentlige sejre for den russiske hær, der har haft problemer flere andre steder i Ukraine.

Længe har krigsindsatsen i Ukraine været beskrevet som en fiasko, da de russiske tropper først trak sig ud af områderne omkring Kyiv.

Og siden er de blevet presset tilbage i områderne omkring Kharkiv, der er Ukraines næststørste by.

Men i Luhansk går det støt og roligt fremad for den russiske krigsmaskine.

Flere mindre gennembrud blandt andet ved Sievjerodonetsk og Popasna begynder dog at presse de ukrainske troppe tilbage mod byen Bakhmut, hvor Ukraines forsvar har et afgørende kommandocenter for hele krigsindsatsen.

Og mere symbolsk ville en russisk sejr i og omkring Sievjerodonetsk betyde, at Rusland vil sidde på hele Luhansk-regionen.