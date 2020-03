I USA er Californien den første stat, der sætter ind med større restriktioner for borgerne for at hindre coronavirus i at sprede sig.

Det sker, fordi prognoser i staten viser, at 56 procent af befolkningen i Californien kan være smittet med coronavirus inden for to måneder, skriver CNN.

De 56 procent svarer til 25,5 millioner mennesker, der i den amerikanske stat kan være smittet inden for to måneder.

Prognosen kommer direkte fra Californiens guvernør, Gavin Newsom, der har sendt tallene videre til den amerikanske præsident, Donald Trump, sammen med et råb om hjælp.

Gavin Newsom, guvernør i Californien. Foto: AGUSTIN PAULLIER Vis mere Gavin Newsom, guvernør i Californien. Foto: AGUSTIN PAULLIER

Han har bedt præsidenten om at sende et hospitalsskib fra den amerikanske flåde til Californien for at kunne behandle flere borgere.

CNN skrev fredag formiddag dansk tid, at Gavin Newsoms ordre til befolkningen i Californien om at blive hjemme trådte i kraft ved midnatstid lokal tid. Her er der endnu ikke tale om et decideret udgangsforbud, hvor der vil blive uddelt bøder for at være sammen på offentlige steder.

»Det her er en tid, hvor vi er nødt til at have en seriøs snak. Som individer og som samfund skal vi gøre mere for at komme det her i forkøbet.«

»Jeg tror ikke, Californiens befolkning behøver at få at vide fra politi, at det er på sin plads at isolere sig derhjemme og passe på sig selv,« sagde Gavin Newsom, da han onsdag annoncerede, at man i hele staten vil have folk til at blive hjemme.

Californien er den første hele stat i USA, der tager så kraftige midler i brug. Det sker på baggrund af 900 smittede og 19 døde af coronavirus i staten ifølge tal fra CNN fredag formiddag.

I staten New York, hvor 32 personer har mistet livet som følge af coronavirus, er der i øjeblikket ingen planer om at lukke ned på sammen måde som Californien og en stor del af de europæiske lande har gjort.

»Mit job er at sikre, at staten har en koordineret plan, der virker alle steder. Jeg tror ikke, et 'hjemme-shelter' virker for et lokalt område,« sagde New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, til CNN tidligere på ugen.

Californien har USAs mest befolkningsrige stat med mere end 40 millioner indbyggere.