Republikansk guvernør nedlægger veto mod forslag om venteperiode på 24 timer for køb af pistoler.

Den republikanske guvernør i den amerikanske delstat Vermont har nedlagt veto mod et lovforslag om at indføre en venteperiode på 24 timer for køb af håndvåben.

Efter at lovgiverne i Vermont i maj havde godkendt forslaget om at stramme reglerne for at købe håndvåben, meddelte guvernør Phil Scott, at han endnu ikke havde besluttet sig for, om han ville sige god for forslaget eller ej.

Men mandag oplyste Phil Scott så, at han vender tommelfingeren ned. Han begrunder det med, at Vermont i 2018 indførte flere stramninger for køb af våben.

- Sidste år opfordrede jeg til og underskrev en historisk række reformer om øget våbensikkerhed, fordi jeg tror, det skaber mere tryghed for skoler, lokalsamfund, familier og individer, siger Phil Scott.

- Med disse tiltag på plads må vi nu prioritere strategier rettet mod de underliggende årsager til vold og selvmord. Jeg tror ikke, at S. 169 (forslaget om en venteperiode, red.) adresserer disse områder, siger han om sit veto.

Fortalere for den yderligere stramning af våbenloven siger, at det vil redde liv, hvis folk må vente et døgn på at få udleveret et våben.

/ritzau/AP