Uanset udfaldet af retssagen mod den drabstiltalte tidligere betjent Derek Chauvin vil demonstranter marchere.

I den amerikanske by Minneapolis er der indført en "forebyggende" krisetilstand, mens et nævningeting holder drøftelser, og borgere afventer udfaldet af retssagen efter George Floyds død.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin er tiltalt for drab i sagen, og mandag har nævningetinget trukket sig tilbage.

- I skal være helt og aldeles fair, siger dommer Peter Cahill ifølge ABC News og fortsætter:

- Nu er sagen i jeres hænder, nævninger, og I er dem, der skal bedømme fakta. Jeg er sikker på, at I indser, at sagen er vigtig, alvorlig og derfor fortjener at blive drøftet grundigt.

Derek Chauvin havde sit knæ placeret på Floyds hals i omkring ni minutter i forbindelse med en anholdelse i maj sidste år.

Undervejs sagde Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret.

Minneapolis og flere andre amerikanske byer har ifølge Reuters øget sikkerheden inden de 12 nævningers afgørelse.

Med henvisning til "faren for uroligheder" har Minnesotas guvernør, Tim Walz, erklæret en "forebyggende krisetilstand" i området omkring byen Minneapolis.

Han har også bedt andre delstater om hjælp til at bevare sikkerheden, da det lokale politi er presset.

Der er blandt andet sat pigtråd op ved dele af retsbygningen i Minneapolis. Her står soldater fra Nationalgarden vagt.

Generelt var der dog stille omkring retsbygningen i Minneapolis mandag morgen, skriver BBC. Men nogle steder i byen var der også demonstrationer.

Ifølge det britiske medie ventes demonstranter at markere sig uanset udfaldet af rådslagningen.

Selv hvis Chauvin bliver fundet skyldig i alle anklagepunkter, vil aktivister lave en "fejringsdemonstration", oplyser en person til BBC.

George Floyds død førte til store protester i USA under navnet "Black Lives Matter". Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

Den tidligere betjent Chauvin er hvid, mens George Floyd var sort.

Mandag gav anklagere og forsvarere deres afsluttende bemærkninger i sagen.

Anklagerne opfordrede ifølge Reuters nævningerne til "at tro deres øjne", mens de på ny afspillede den nu meget kendte video af Chauvin, der knæler på Floyds hals.

Chauvins advokat Eric Nelson sagde i sine afsluttende bemærkninger, at Chauvin gjorde som "enhver fornuftig betjent" ville have gjort efter 19 års træning i politistyrken.

/ritzau/