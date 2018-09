De amerikanere, der er blevet tvunget til at lade sig evakuere fra deres hjem på grund af orkanen Florence, må ikke tro, at ødelæggelserne er overstået.

Det kraftige uvejr har givet »episke mængder nedbør« i det sydøstlige USA, og det har skabt enorme oversvømmelser, advarer delstaten North Carolinas guvernør, Roy Cooper.

Derfor kan der komme endnu en ødelæggende fase af den storm, der fredag raserede dele af den amerikanske østkyst.

Vandstanden i floderne kan stige og skabe de største oversvømmelser i North Carolinas historie, advarer myndighederne.

Jordan McKeon, med sin ven Nathaniel Harrison, forsøger at få en bil fri fra oversvømmelserne efter orkanen Florence. Boiling Spring Lakes i North Carolina den 15. september. Foto: JONATHAN DRAKE Vis mere Jordan McKeon, med sin ven Nathaniel Harrison, forsøger at få en bil fri fra oversvømmelserne efter orkanen Florence. Boiling Spring Lakes i North Carolina den 15. september. Foto: JONATHAN DRAKE

Flere steder er der faldet over 60 centimeter regn. Meteorologerne mener, at der kan komme yderligere cirka 45 centimeter i løbet af weekenden.

Florence er aftaget betydeligt, og uvejret bevæger sig sent lørdag dansk tid med en hastighed af blot nogle få kilometer i timen. Det betyder, at de tunge skyer smider en meget stor mængde nedbør over det samme område.

»Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Vandet stiger, og hvis man ikke passer på, sætter man livet på spil,« siger guvernør Cooper.

Der er lørdag aften dansk tid registreret otte døde.

epa07023455 Two people in a canoe (C) paddle through a street that was flooded by Hurricane Florence north of New Bern, North Carolina USA, 15 September 2018. Storm surge and heavy flooding from the hurricane has inundated much of Eastern North Carolina. Florence has been downgraded to a tropical storm but is still expected to bring a storm surge with heavy flooding to the Carolinas. EPA/JIM LO SCALZO Foto: JIM LO SCALZO Vis mere epa07023455 Two people in a canoe (C) paddle through a street that was flooded by Hurricane Florence north of New Bern, North Carolina USA, 15 September 2018. Storm surge and heavy flooding from the hurricane has inundated much of Eastern North Carolina. Florence has been downgraded to a tropical storm but is still expected to bring a storm surge with heavy flooding to the Carolinas. EPA/JIM LO SCALZO Foto: JIM LO SCALZO

Blandt de omkomne er en kvinde og hendes baby. De mistede livet, da et træ væltede ned over deres hus.

I North Carolina er i alt syv mennesker omkommet, mens nabostaten South Carolina har meldt om et enkelt dødsoffer for uvejret.

»Alle veje i delstaten er lige nu i risiko for at blive ramt af oversvømmelser,« siger North Carolinas guvernør.

»Når floderne bliver ved med at stige, og regnen bliver ved med at falde, vil oversvømmelserne brede sig.«

Set fra rummet: Orkanen Florence. Billedet her er fra NASA og taget af astronauten Ricky Arnold fra Den Internatinonale Rumstation. Den 14. september. Foto: Ricky ARNOLD / NASA / AFP Vis mere Set fra rummet: Orkanen Florence. Billedet her er fra NASA og taget af astronauten Ricky Arnold fra Den Internatinonale Rumstation. Den 14. september. Foto: Ricky ARNOLD / NASA / AFP

Flere lokale myndigheder længere inde på fastlandet beordrer beboerne i en række områder til at lade sig evakuere.

/ritzau/AP