En familie på fem er fanget på et tag i byen Franklin efter store vandmængder i kølvandet på den tropiske storm Barry er væltet ind over delstaten Louisiana.

Myndighederne måtte i første omgang opgive deres oprindelige redningsplan, fordi vandstanden var for høj til at bringe familien i sikkerhed.

Det skriver AP, som samtidig skriver, at de lokale myndigheder lige nu ikke har yderligere opdateringer fra den pågældende sag.

Delstatens Guvernør, John Bel Edwards, opfordrede på et pressemøde lørdag aften - tidlig søndag morgen dansk tid - folk til at være 'årvågne' i løbet af den kommende nat.

Folk flyder rundt i gummiringe på Lakeshore Drive i Mandeville, Louisiana. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Folk flyder rundt i gummiringe på Lakeshore Drive i Mandeville, Louisiana. Foto: SCOTT OLSON To personer vader gennem vandmasserne efter Barry i Mandeville i delstaten Louisiana. Foto: JONATHAN BACHMAN Vis mere To personer vader gennem vandmasserne efter Barry i Mandeville i delstaten Louisiana. Foto: JONATHAN BACHMAN

Ifølge prognoserne kan der nemlig forekomme 'livstruende oversvømmelser' over dele af det sydlige Louisiana natten over.

For selvom den tropiske storm Barry er aftagende, så er risikoen for at der falder massive vandmængder fortsat til stede.

Og det vil den også være de kommende dage.

»Dette er bare begyndelsen. Vi går nogle lange dage i vente i vores delstat,« sagde guvernøren, som samtidig fortalte, at han havde talt i telefon med Donald Trump, der har lovet al den hjælp, staten har brug for.

Watch 8.6 million gallons of water a minute flow in slow mo at one of the biggest pumping stations in the world. All 11 of its pumps were turned on to handle #TropicalStormBarry rains near #NewOrleans Video by Chris Granger #hurricane #water #barry #Louisiana pic.twitter.com/SogXbr7PoX — Chris Granger (@chris_granger) 13. juli 2019

I New Orleans er to pumpesystemer allerede oversvømmet, og 400 personer er i den forbindelse blevet evakueret.

Samtidig er 120.000 husstande i Louisianne uden strøm.

I den Mexicanske Golf er hundredvis af boreplatforme lukket, og dermed er 70 pct. af den daglige olieproduktion indstillet.

New Orleans internationale lufthavn har også aflyst alle flyafgange på grund af Barry.

WOW! Check out the rough Gulf from Tropical Storm #Barry! This is 60 miles off the coast of Louisiana on a rig. Photo by Shawn Nolan. #lawx #BeOn4 @WWLTV pic.twitter.com/S7tg6Lz7Hp — Dave Nussbaum WWL-TV (@Dave_Nussbaum) 13. juli 2019

Lørdag aften nåede vandstanden i visse områder i St. Johns's Parish, som ligger tæt på New Orleans op på 60 centimeter.

Donald Trump havde allerede tidligere lørdag erklæret undtagelsestilstand i delstaten. Det forventes også, at delstaterne Alabama og Mississippi vil blive ramt af kraftig regn i kølvandet på Barry.

Og selvom Barrys vindstyrke ikke har været helt så kraftig, som forventet, kan vandmasserne føre til store ødelæggelser langs Golfkysten, skriver AP.

Lige nu er det nøvendigt at stå af og trække i Mandeville, Louisiana. Foto: JONATHAN BACHMAN Vis mere Lige nu er det nøvendigt at stå af og trække i Mandeville, Louisiana. Foto: JONATHAN BACHMAN Andre har valgt at tage kanoen rundt i gaden Lakeshore Drive i Mandeville, Louisiana. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Andre har valgt at tage kanoen rundt i gaden Lakeshore Drive i Mandeville, Louisiana. Foto: SCOTT OLSON

Dog ser det ud til, at vandmængderne bliver en smule mindre, end først beregnet. F.eks. kommer Mississippi River formentlig kun til at stige 5,2 meter, og ikke de 5,8 meter, som først er blevet meldt ud.