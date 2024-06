Hver af de seneste 12 måneder har ifølge EU's klimatjeneste sat rekord som varmeste, siden målinger begyndte.

Hver eneste måned de seneste 12 måneder har sat rekord i at være den varmeste, der er blevet målt, siden man begyndte at måle de globale temperaturer, viser tal fra EU's klimatjeneste, Copernicus.

Det gennemsnitlige temperatur for den 12-måneders periode var 1,63 grader varmere, end det førindustrielle gennemsnit. Målingerne begyndte i 1940.

Det får onsdag FN's generalsekretær, António Guterres, til at kræve handling for at undgå et "klimahelvede", skriver Reuters.

Guterres peger særligt på selskaber, der udvinder og sælger fossile brændstoffer.

- Klimakaossets gudfædre - industrien bag de fossile brændstoffer - skraber rekordoverskud ind og mæsker sig i milliarder i subsidier, som er betalt af skatteydere, siger han.

Han beder derfor til, at verdens landet laver et forbud mod at reklamere for fossile brændstoffer på samme måde, som det mange steder er forbudt at reklamere for tobak eller andre skadelige varer.

- Vi har brug for en afkørsel fra motorvejen mod klimahelvedet.

- Kampen om at holde sig under 1,5 graders gennemsnitlig temperaturstigning vil blive kæmpet i 2020'erne, siger han.

De seneste 12 måneders rekorder betyder dog ikke, at verden er nået over den temperaturstigning på 1,5 grader Celsius som mange lande ifølge Parisaftalen vil forsøge at holde sig under. Der skal være overskridelse i årtier, før målet anses som brudt, skriver Reuters.

Ifølge Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) er der nu 80 procent risiko for, at der de kommende år vil være et kalenderår, hvor den globale temperatur vil være over 1,5 grader.

- I 2015 var sådan en risiko nær nul, siger Guterres.

Sidste år blev risikoen for det vurderet til at være 66 procent.

Han beder om, at der på globalt plan skal bruges 30 procent færre fossile brændsler i 2030.

/ritzau/