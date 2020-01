Der var geværer, der kunne dræbe på en kilometers afstand. Der var geværer, der kunne affyrer hundredevis af skud i minuttet. Og der var pistoler, der skjules i både bh og barnetaske.

Velkommen til gadefest på amerikansk.

Godt femtusind våbenentusiaster mødte mandag op i hovedstaden Richmond i den amerikanske stat Virginia. Her demonstrerede de imod nye og strammere våbenlove i den amerikanske sydstat.

For danske læsere kan de måske være svært at få øje på de urimelige stramninger.

Civile amerikanere demonstrerer for deres våbenrettigheder i Richmond, Virginia. Foto: JIM LO SCALZO

En våbenglad kvinde til demonstration i Virginia. Foto: Jonathan Drake - Reuters

De tre nye regler betyder således at man i Virginia, nu kun kan købet ét nyt håndvåben om måneden, at lokale myndigheder kan forbyde våben ved diverse offentlige arrangementer og at privat våbensalg fra bruger til bruger femover skal regeistreres af myndighederne.

I Virginia kan man stadig køben semiautomatiske maskingeværer i supermarkeder som Walmart samt sniper-rifler og håndvåben i de lokale 'gun'-butikker.

Men alligevel blomstrer mistanken iblandt de amerikanske våbenelskere. Og før mandagens demonstration, der forløb uden problemer, gjorde præsident Donald Trump ikke sagerne bedre, da han skrev på twitter:

»Det demokratiske parti i Virginia forsøger at fjerne borgernes ret til at bære våben. Lad det ikke ske.«

Et medlem af en lokal militia-gruppe møder op til demonstration i Virginia. Foto: Jonathan Drake - Reuters

'Alle våbenlove er racistiske' står der på denne hvide våbenejers skilt. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

I Virginia vrimlede gaderne således med medlemmer af ekstremist-grupper som 'Proud Boys', 'Oath Keepers' og 'American Guard'. Diverse milits-grupper fra omliggende stater var også mødt op. Og flere bar symbolet 'RWDS'.

Dette er ifølge avisen Washington Post en forkortelse for 'Right-Wing Death Squad' - en gruppe, der i sin tid støttede Sydafrikas apartheid-regering.

Forud for demonstrationen havde Virginias guvernør erklæret undtagelsestilstand i og omkring Richmond.

Trods de svært bevæbnede deltagere forløb demonstrationen uden voldelige sammenstød.

Denne nydelige unge mand mener åbenbart, han har brug for et gevær (sniper rifle), der kan dræbe på en kilometers afstand. Foto: ROBERTO SCHMIDT - AFP