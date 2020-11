Gunnar Andersen kunne se det aften efter aften: Når alkoholen røg ind, røg evnen til at afstandsbedømme ud.

Men så fik den norske værtshusejer en god idé.

»Gæsterne synes, det er et morsomt påfund, og det fungerer rigtigt godt til at få folk til at holde afstand,« siger Gunnar Andersen til norsk TV 2.

Han taler om de nye 'stamgæster', han har fået permanent installeret i sit beværtning Skarven i Tromsø. B.T. har fået lov at vise billederne af dem – se her:

Mannequindukkerne er 'på arbejde'. Vis mere Mannequindukkerne er 'på arbejde'.

Der er tale om fire mannequindukker, som er blevet strategisk placeret rundt omkring i værtshuset. De hjælper nu de tørstige gæster med at holde den coronaafstand på en meter, som skal være mellem siddende og stående besøgende ifølge norske retningslinjer. Coronavirussen har nemlig godt fat i Norge i øjeblikket.

Tidligere havde Gunnar Andersen forsøgt sig med at stille puder eller tæpper op på bænkene ved bordene, men han kunne igen og igen konstatere, at jo mere alkohol folk indtog, jo mere ligeglade blev folk med de bløde barrierer.

Samtidig skulle personalet bruge meget tid på både at holde øje med kunderne og dernæst også på at skride ind, når reglerne ikke blev overholdt. Og værtshusejeren ville nødig tage skridtet med at opstille plastikvægge. Det ville se »trist« ud.

Siden dukkerne kom op i oktober, er alle problemer blevet løst. Personalet har fået frigivet store ressourcer, og nu holder gæsterne afstand.

»Og ud på aftenen kan man faktisk også føre en samtale med dem: Man skal ikke se bort fra, at de endda kan komme med mere fornuftige svar end andre gæster,« joker Gunnar Andersen, der dog indrømmer, at der også findes én stor ulempe ved mannequindukkerne:

»Det eneste problem er, at mange forsøger at få dem til at tage regningen.«