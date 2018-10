En festlig aften på en natklub nær Clemson University, South Carolina, i USA fik en brat afslutning, da dansegulvet kollapsede.

Det resulterede i, at dusinvis af personer faldt ned i kælderen. Omkring 30 personer er kørt på hospitalet for at få behandling for skader, skriver blandt andet CNN.

Sidenhen har det lokale politi undersøgt hændelsen og har forsikret, at der ikke er nogen fanget under gulvet, og at ingen er i livsfare.

»Alle hoppede. Beatet (i en populær sang, red.) var ved at ’droppe’ og hele gulvet faldt bogstaveligt talt sammen. Det skete så hurtigt. Jeg rejste mig og alle prøvede at kravle op. Folk var under andre. Folk var kommet til skade. Folk blødte. Jeg havde blod på mine sko. Det var virkelig slemt,« fortæller den universitetsstuderende Larissa Stone til Fox News.

Et billede tager lige efter, gulvet kollapsede. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Et billede tager lige efter, gulvet kollapsede. Foto: SOCIAL MEDIA

Ifølge politiet var festen privat og afholdt af en gruppe, der havde lejet natklubben natten mellem lørdag og søndag.

Ejeren af ejendommen, Tal Slann, oplyser, at bygningen er fra 2004-05.

Han kan i skrivende stund ikke komme ind på, om der var for mange mennesker i bygningen, og at det var derfor, gulvet kollapsede.

Politiet er nu i gang med at klarlægge, hvorfor gulvet kollapsede.