På etårsdag for uroligheder i Paris trodser Gule Veste forbud mod forsamlinger, som skal stoppe coronavirus.

Politiet i Paris affyrer lørdag eftermiddag tåregas og støder sammen med demonstranter - De Gule Veste - som trodser et forbud mod store forsamlinger for at hindre spredning af coronavirus.

Præsident Emmanuel Macron bad i en tv-tale torsdag aften om, at skoler holder lukket, og at folk undgå tæt fysisk kontakt til andre.

Fredag forbød regeringen større forsamlinger end 100 personer. Over 3600 har været smittet med coronavirus i Frankrig. 79 er døde af følgerne ved at være ramt.

Politiet havde allerede inden lørdag afvist en anmodning fra demonstranterne om kunne gå på gaden og protestere.

- Det er lørdag og demonstrationsdag. Nogle mennesker tror ikke, at coronavirus rammer dem og nægter at respektere et råd, siger en politiofficer. Han står foran pansrede politikøretøjer, som blokerer vejen op til præsidentpaladset.

Bymidten i Paris var tidligere på dagens sat i en skruetvinge af politiet, der frygtede, at demonstranterne ville søge mod Champs-Élysées. Det er næsten på dagen et år siden, hvor De Gule Veste gjorde den berømte boulevard til noget, der lignede en krigsskueplads.

Tidligere på dagen blev det skønnet, at 400 mennesker deltog i demonstrationen. 2000 politifolk var udkommanderet til at holde øje med den.

