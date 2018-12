Antallet af demonstranter i Frankrig var dalet i sidste uge, men politiet tager forholdsregler og lukker slot.

Den franske protestbevægelse "De Gule Veste" har forberedt sig på sjette lørdag i træk med demonstrationer i Frankrig.

Men selv om antallet af demonstranter er dalende, så tager politiet ingen chancer i forberedelserne mod dagens begivenheder.

Demonstranterne var fredag splittede om, hvorvidt de skulle gennemføre lørdagens demonstration i Paris eller den nærliggende by Versailles.

Det har fået politiet til at lukke Versailles-slottet og dets store haver, der er et populært turistmål, hele lørdagen. Myndighederne frygter, at der vil opstå uroligheder i området.

Derudover blev butikker i Paris, hvor flere har været lukket under de sidste demonstrationer, anbefalet at være opmærksomme på protesterne.

En Facebook-begivenhed viste tidligt lørdag morgen, at 1400 havde meldt sig som deltagere til demonstrationen i Versailles, hvor 8000 havde angivet, at de var interesseret.

Derudover er der samtidig planlagt demonstrationer i Lyon, Toulouse, Orleans and Brittany.

Antallet af demonstranter er dog dalet siden sidste uge, hvor præsident Emmanuel Macron gav efter for nogle af deres krav.

Indenrigsministeren estimerede dem, der deltog i demonstrationer torsdag udgjorde det laveste antal, siden de blev indledt 17. november, hvor 282.000 var på gaderne den første lørdag.

/ritzau/AFP