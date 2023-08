De gule eller orange spraymalede bogstaver kan ses på køretøjer. På bygninger.

'X' står der. Eller 'HR'.

De siger ifølge nyhedsbureauet AP alt om den tragedie, der dag for dag vokser sig større på Hawaii – dødstallet efter de altødelæggende skovbrande er nu oppe på 93 omkomne.

Ikke mindst den historiske by Lahaina på øen Maui er blevet totalt udslettet. Den var tidligere hjem for omkring 12.000 indbyggere, men nu ligner den mest af alt en krigszone.

Enorme ødelæggelser i Lahaina. Foto: Office Of The Governor Hawaii Josh Green/Reuters/Ritzau Scanpix

Mindst 1.000 bygninger er totalt udbrændte.

Og her springer de spraymalede bogstaver i øjnene midt i det afsvedne kaos.

For det er markeringerne, som redningsarbejderne bruger, når de leder efter overlevende. Og døde.

'X' bruges for at indikere, at en første gennemsøgning af eksempelvis en bil eller et hus er blevet udført.

Redningsarbejdere i aktion. Foto: Master SGT Andrew Jackson Handout/EPA/Ritzau Scanpix

'HR' betyder, at der er blevet fundet rester af ofre ('HR' står for 'human remains').

Men selv om der nu er fundet flere døde end ved nogen anden skovbrand i USAs historie, er det ikke ensbetydende med, at de overlevende eller efterladte har fået endegyldige svar.

Kun et fåtal af de ligrester, der er blevet fundet, er blevet identificeret.

»Vi ved, at det skal gå stærkt med at få identificeret ofrene med dna, men vi må også gøre det rigtigt,« som Maui-politichefen John Pelletier har sagt på et pressemøde.

Der er ikke meget tilbage efter brandene. Foto: Master SGT Andrew Jackson Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Her redegjorde han videre for, at identificeringsarbejdet besværliggøres af de store ødelæggelser og ekstremt høje temperaturer, som flammerne havde.

Og omfanget af katastrofen kan meget vel vise sig at være endnu værre.

»Ingen af os kender i virkeligheden omfanget,« som John Pelletier også sagde.

Guvernør Josh Green har allerede kaldt skovbrandene for den værste naturkatastrofe, der nogensinde har ramt Hawaii.

Lahaina. Foto: Etienne Laurent/EPA/Ritzau Scanpix

Også han forventer, at dødstallet vil blive ved med at stige.

»Vi kan bare vente og blive ved med at støtte dem, der lever. Vores fokus er nu at få genforenet folk så hurtigt som muligt, give dem tag over hovedet, give dem hjælp og på et tidspunkt få sat gang i genopbygningen,« har han sagt.

De foreløbige vurderinger lyder på, at der er skader for mere end 40 milliarder kroner.