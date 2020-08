Guldpriserne er gået helt amok under den verdensomspændende coronapandemi. Den er steget med mere en 30 procent.

Prisen på et kilo guld er for første gang nogensinde kommet over 410.000 kr. Det skriver BBC.

For alle leder efter en sikker havn at sætte deres sparepenge i.

Investorerne har brugt deres penge på ædle metaller, mens antallet af smittede med coronavirus stiger i USA, og flere penge bliver pumpet ud i den globale økonomi.

For første gang er prisen på et kg. guld steget til over 410.000 kr. Foto: Michael Dalder Vis mere For første gang er prisen på et kg. guld steget til over 410.000 kr. Foto: Michael Dalder

Rekordprisen på guld er også kommet på grund af spændingerne mellem USA og Kina.

Det er også vigtigt, at den stadig stigende coronakrise i USA fået mange amerikanske stater til at indstille genåbningsplanerne af samfundet.

Håbet om en snarlig tilbagevenden til næsten normale tilstande har lidt skibbrud.

Også priserne på andre kostbare metaller er steget kraftigt siden startet på året.

Guldet, der bliver opbevaret i Goudwisselkantor i Klaaswaal, Holland den 20. juni 2020. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Vis mere Guldet, der bliver opbevaret i Goudwisselkantor i Klaaswaal, Holland den 20. juni 2020. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Den amerikanske økonomi lider stadig, og det har også drevet prisen på sølv op med en tredjedel i år.

En del af årsagen for prisstigningen er, at investorerne forbereder sig på en mulig inflationsstigning.

Der bliver pumpet mange tusinde milliarder kroner ud i stimuli fra både banker og regeringer over hele verden.

Og guldprisens himmelflugt er måske ikke forbi endnu.

Til BBC siger markedsanalytiker Margaret Yang, at hun godt kan se potentielle stigninger i de kommende uger og måneder.

En anden analytiker, Peter McGuire fra XM.com, siger til BBC, et prisen på guld kan stige med endnu 10 procent inden jul, ligesom de øvrige ædle metaller kan stige væsentligt.