Honor Uloth blev fundet af sin lillebror, liggende i swimmingpoolen. Seks dage senere døde hun på hospitalet.

»Vi har mistet en datter og en søster, der har bragt utallige lyse og glade minder til vores liv,« lyder det i en udtalelse fra familien.

Det ligger ikke helt fast, hvordan den 19-årige engelske pige endte på bunden af familiens swimmingpool. Ifølge Daily Mail opererer politiet dog med, at der er tale om en forudgående faldulykke af en art, for Honor Uloth havde brækket en skulder og fået alvorlige skader i hjernen.

Det ligger dog fast, at Guinness-slægten – familien bag den berømte, mørke stout-øl – igen er blevet ramt af et smerteligt dødsfald. Som så mange gange før siden Arthur Guinness i 1759 grundlagde det verdensberømte bryggeri. Honor Uloth var barnebarn af Benjamin Guinness, der ledede bryggeriet igennem 30 år, fra 1962-92.

»Hun var så fuld af sjov, latter, venlighed og eventyr. Hun havde en særlig evne til at samle folk og få dem til at føle sig godt tilpas,« lyder det i familiens udtalelse om Honor Uloth.

Paradoksalt nok var det netop i forbindelse med en festlig komsammen, at hun kom ud for den tragiske ulykke. Det var 31. juli i år, da mange gæster var samlet på familiens ejendom. Dødsfaldet er dog først kommet frem nu.

Honor Uloth døde på St Thomas-hospitalet i London 6. august i år. Og så blev der føjet endnu en tragedie til Guinness-dynastiets historie. I Stobritannien tales der om en decideret Guinness-forbandelse.

For det kan godt være, at grundlæggeren Arthur Guinness blev Irlands rigeste mand og også på rekordtid skabte det dengang største bryggeri i verden, men succes og sorg gik hånd i hånd, da han gennem årene også mistede 10 af sine hele 21 børn. Desuden blev mange af hans børnebørn »alkoholikere«, mens andre »døde i fattigdom eller endte på psykiatriske institutioner«. Skriver Daily Mail.

Og så er der alle de andre dødsfald.

I 1988 døde John Guiness, da han faldt 150 meter ned i forbindelse med en vandretur på Wales' højeste bjerg, Snowdon. Bare to år tidligere var hans hustru, Jennifer, blevet kidnappet fra hjemmet og var bortført af otte dage.

Lord Moyne blev myrdet i Egypten i 1944 af terrorister. Tara Brown kørte i 1966 galt i sin bil og døde af kvæstelserne. I 1978 døde Peter Peter Guinness ligeledes i en trafikulykke, kun fire år gammel.

Og 1978 var særdeles hård ved Guinness-slægten, da yderligere tre medlemmer af familien døde inden for få måneder. Lady Henrietta Guinness faldt ned fra en akvædukt i Italien, Natalya Citkovitz blev kvalt i forbindelse med alkoholindtagelse, Dennys Guinness blev dundet død i sit hjem

I 1986 døde Olivia Channon efter en fest på Oxford Universitet, hvor hun studerede.

I dag kan Honor Uloths forældre, Rupert Uloth og Lady Louisa Jane Guinness, glæde sig over, at hun på sin vis kan leve videre.

»Hun har altid sagt, at hvis der skulle ske noget med hende, ønskede hun, at hendes organer skulle doneres,« lyder det i udtalelsen fra familien:

»Lægerne har fortalt os, at det ser ud til, at hun har reddet fire menneskers liv og hjulpet yderligere 10 personer.«

Det anslås ifølge Daily Mail, at Guinness-dynastiet har en samlet formue på 7,5 milliarder kroner.