Kunstmuseet Guggenheim sagde nej til præsident Donald Trump forespørgsel om maleri til Det Hvide Hus.

New York. Det er kutyme, at amerikanske præsidenter kan låne malerier til at udsmykke deres soveværelse i Det Hvide Hus.

Men da præsident Donald Trump spurgte Guggenheim, om han kunne låne et Van Gogh-maleri, fik han nej.

I stedet tilbød museet en installation af kunstneren Maurizio Cattelan. Det skriver Washington Post, der har fået indblik i e-mailkorrespondancen mellem Det Hvide Hus og Guggenheim.

Værket hedder "America" og er et fuldt funktionelt toilet lavet af 18-karat guld. Det er beskrevet som et "interaktivt værk", der kritiserer overfloden i den velhavende del af den amerikanske befolkning.

- (America red.) er tilgængeligt, hvis præsident og præsidentfruen har nogen interesse i at installere det i Det Hvide Hus.

- Kunstneren er parat til at udlåne værket på lang sigt til Det Hvide Hus. Det er selvfølgelig ekstremt værdifuldt og noget skrøbeligt, men vi vil give instruktioner til installation og vedligeholdelse, skrev Guggenheims chefkurator, Nancy Spector, som svar.

Hun har tidligere udtrykt sig kritisk om Donald Trump.

Hverken museet eller det Hvide Hus har kommenteret sagen over for Washington Post, der dog har fået fat i kunstneren og spurgt ham, hvorfor han er parat til at låne værket ud.

- Det er et meget delikat emne. Hvad er pointen med vores liv? Alt virker absurd, til vi dør, og så giver det mening. Ikke for at være grov, men jeg bliver nødt til at lægge på, siger han.

Donald Trump havde oprindeligt spurgt, om han kunne låne Van Goghs maleri "Landskab med sne", der viser en enlig vandringsmand og mandens hund, der går ved en snedækket vej i et marklandskab.

- (Maleriet red.) kan ikke flyttes ud over i sjældne situationer og er på vej til vores museum i Bilbao.

- Vi er kede af ikke at kunne efterkomme jeres oprindelige anmodning, men håber, at dette specielle tilbud kan være af interesse, skrev Spector til Det Hvide Hus ifølge Washington Post.

/ritzau/