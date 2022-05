Når man køber en paraply til 11.500 kroner, kan man så forvente, at den er vandtæt?

Det er et åbent spørgsmål, men i Kina er Gucci kommet i modvind på det sociale medie Weibo for at indlede salget af en såkaldt 'solparaply'. Det skriver BBC.

På Guccis website skriver man, at den pågældende paraply, som produceres i samarbejde med Adidas, 'ikke er vandtæt og er beregnet til solbeskyttelse eller dekorativ brug.'

Men det har tilsyneladende ikke formildet de kinesiske forbrugere.

Et hashtag, som kan oversættes til 'samarbejdets paraply som sælges for 11.100 yuan er ikke vandtæt', er set mere end 140 millioner gange på Weibo.

Og BBC citerer flere forskellige kinesiske brugere for kritik af salget, som indledes 7. juni. En kalder den 'et meget stort men ubrugeligt fashion statement.'

Overfor det kinesiske magasin Caijing siger en talsperson for Gucci, at produktet 'ikke anbefales til brug som en almindelig paraply'.

»Den har god samlerværdi og er velegnet til brug som et accessory i hverdagen,« tilføjer man.