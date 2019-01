Det verdensberømte luksusmærke Guccis ejer Kering skylder et milliardbeløb i skat i Italien.

Det vurderer den italienske statsrevision efter at have kulegravet et af Kerings datterselskaber schweiziske Luxury Goods International's aktiviteter.

Det skriver Bloomberg.

Konklusionen af undersøgelsen, der omhandler årene fra 2011 til 2017, er, at Luxury Goods International skylder 1,4 milliarder euro til det italienske skattevæsen, fordi selskabet drev forretning i støvlelandet.

Det svarer til et beløb på 10,5 milliarder kroner.

Den franske luksusproducent Kering, som udover Gucci ejer en hel perlerække af kendte modemærker som eksempelvis Yves Saint-Laurant og Stella McCartney, er uenige i den italienske skatterevisions afgørelse.

Det oplyser Kering i en pressemeddelelse.

Nu skal det italienske revisionsagentur se sagen igennem, hvorefter en endelig afgørelse træffes.