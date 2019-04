For at rejse penge til valgkamp skal præsidentkandidat fra Guatemala have medvirket i narkosmugling til USA.

En guatemalansk præsidentkandidat anklages for at være involveret i smugling af kokain til USA i et forsøg på at rejse penge til sin valgkamp.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelelse natten til torsdag dansk tid.

Præsidentkandidaten, Mario Amilcar Estrada Orellana, og en anden mistænkt mand, Juan Pablo Gonzalez Mayorga, er blevet anholdt i Miami.

Det fortæller anklager Geoffrey Berman i meddelelsen.

- Anklagen lyder, at Estrada og Gonzalez i sammensværgelse har anmodet Sinaloa-kartellet om at finansiere en korrupt plan for at få Estrada valgt som Guatemalas præsident, siger han.

- Til gengæld lovede de to angiveligt at hjælpe kartellet med at bruge Guatemalas havne og lufthavne til at eksportere tonsvis af kokain til USA.

Sinaloa er et mexicansk narkokartel, som narkobaronen Joaquin "El Chapo" Guzman i årevis stod i spidsen for.

/ritzau/AP